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خصم يصل إلى 30% على قيمة مصروفات تصوير شركات الإنتاج العالمية فى مصر

1/4/2024 2:44:07 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور هانى أبو الحسن سلام، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشئون التعاون الدولي، لـ "اليوم السابع"، إن مدينة الإنتاج الإعلامي تمنح تسهيلات خصم بقيمة 20% من قيمة المصروفات المدفوعة في التصوير لشركات الإنتاج العالمية في حالة أن التصوير خارج المدينة، وتمنح 30% من قيمة المصروفات داخل المدينة، وهو ما تقدمه المدينة دون قانون ملزم بذلك، موضحا أن السفارات المصرية ووزارة الداخلية تساعد فى الأمر، مشيدا بدور السفير أحمد شاهين قنصل مصر العام السابق في لوس أنجلوس لدوره ودعمه وتروجيه للأمر.



وأكمل أبو الحسن أن هناك دولا شقيقة لديها أماكن مفتوحة للتصوير ولكن الأماكن الموجودة في مصر لها تاريخ ولا يوجد مكان آخر يشببها، مضيفا أن الموافقة على تفعيل الشباك الواحد كان في نهاية 2018، ووقتها كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن انتهاء الحرب على الإرهاب، وهو ما ساهم بشكل كبير في نجاح الشباك، خاصة أن شركات الإنتاج تسأل وتستفسر قبل الحضور لمصر، والمخرج نيل بيرجر كان نموذجا مشرفا نقل الصورة الحقيقية لمصر نظرا لكم التسهيلات التي تمت، حيث كان من المقرر أن يصور في أحد الأماكن ولكنه لم يعجب به كثيرا وطلب التصوير في مكان آخر، وفي نفس اليوم كنا حصلنا على كافة التصاريح وصور بالفعل في اللوكيشن الجديد، وهو إنجاز كبير أن تنتهي كل تلك الإجراءات والتصاريح في نفس اليوم، حتى أن الفيلم كان يضم قوات إنتربول مع قوات الشرطة المصرية وقامت وزارة الداخلية بتوفير قوات ومعدات وملابس وتشكيل الهجومي أيضا لإتمام مشاهد الفيلم.












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