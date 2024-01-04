محتار تخرج فين فى الويك إند.. 5 أماكن للتنزه مع أصدقائك وأفراد أسرتك

MENAFN - Youm7) يحتاج الكثير بعد أسبوع طويل من العمل والتعرض للتوتر والضغط، إلى أن يشعروا بالراحة ويستمتعوا بالحياة والطقس الشتوي، وذلك من خلال زيارةأبرز الأماكن لقضاء إجازة هادئة والتى تساعد فى تجدد الطاقة الإيجابية مرة أخرى والاستمتاع، لذا نقترح عليك عزيزى القارىء بعض الأماكن التى يمكن زيارتها فى العطلة الأسبوعية.





أماكن للفسح في القاهرة : السيرك القومي :



يعتبر السيرك القومي من الأماكن التي يفضل زيارتها في الإجازات للاستمتاع والتفاعل مع العروض الترفيهية المتاحة بالإضافة إلى أنه مكان يناسب جميع الأعمار ويمكن اصطحاب العائلة أو يذهب الفرد بمفرده.







حديقة الأسرة:

في حالة إذا كنت تريد قضاء وقت طويل بداخل مساحات خضراء للاسترخاء والاستمتاع بالهدوء فيفضل الذهاب إلى حديقة الأسرة، فهي من الأماكن الأكثر متعة بالإضافة إلى أنها تناسب الأطفال بشكل كبير لتواجد الكافيهات والأنشطة إلى تجعلهم يشعرون بالمرح.

الأوبرا:



من الممكن أن توفر وقتا في برنامجك الخاص بالاستمتاع

بالإجازة بالذهاب

إلى الأوبرا للاستمتاع بالعروض والحفلات الغنائية، بالإضافة إلى تواجد مطاعم

وألعاب تناسب الجميع.







برج القاهرة:

يعتبر برج القاهرة من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها والاستمتاع برؤية القاهرة بشكل جديد ومميز، بالإضافة أنه مكان مليء بالعديد من الأنشطة الترفيهية.











شارع المعز:

في حالة إذا كنت تفضل الخروج في المساء فيفضل أن يكون شارع المعز من ضمن اختياراتك فهو من أفضل وأشهر الأماكن التي يمكن الخروج فيها، فهو مليء

بالمزارات التاريخية والدينية، أيضًا يمكنك التقاط الصور التذكارية.





