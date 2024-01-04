محتار تخرج فين فى الويك إند.. 5 أماكن للتنزه مع أصدقائك وأفراد أسرتك

(MENAFN
- Youm7) يحتاج الكثير بعد أسبوع طويل من العمل والتعرض للتوتر والضغط، إلى أن يشعروا بالراحة ويستمتعوا بالحياة والطقس الشتوي، وذلك من خلال زيارة
أبرز الأماكن لقضاء إجازة هادئة والتى تساعد فى تجدد الطاقة الإيجابية مرة أخرى والاستمتاع، لذا نقترح عليك عزيزى القارىء بعض الأماكن التى يمكن زيارتها فى العطلة الأسبوعية.
أماكن للفسح في القاهرة : السيرك القومي :
يعتبر السيرك القومي من الأماكن التي يفضل زيارتها في الإجازات للاستمتاع والتفاعل مع العروض الترفيهية المتاحة بالإضافة إلى أنه مكان يناسب جميع الأعمار ويمكن اصطحاب العائلة أو يذهب الفرد بمفرده.
حديقة الأسرة:
في حالة إذا كنت تريد قضاء وقت طويل بداخل مساحات خضراء للاسترخاء والاستمتاع بالهدوء فيفضل الذهاب إلى حديقة الأسرة، فهي من الأماكن الأكثر متعة بالإضافة إلى أنها تناسب الأطفال بشكل كبير لتواجد الكافيهات والأنشطة إلى تجعلهم يشعرون بالمرح.
الأوبرا:
من الممكن أن توفر وقتا في برنامجك الخاص بالاستمتاع
بالإجازة بالذهاب
إلى الأوبرا للاستمتاع بالعروض والحفلات الغنائية، بالإضافة إلى تواجد مطاعم
وألعاب تناسب الجميع.
برج القاهرة:
يعتبر برج القاهرة من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها والاستمتاع برؤية القاهرة بشكل جديد ومميز، بالإضافة أنه مكان مليء بالعديد من الأنشطة الترفيهية.
شارع المعز:
في حالة إذا كنت تفضل الخروج في المساء فيفضل أن يكون شارع المعز من ضمن اختياراتك فهو من أفضل وأشهر الأماكن التي يمكن الخروج فيها، فهو مليء
بالمزارات التاريخية والدينية، أيضًا يمكنك التقاط الصور التذكارية.
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