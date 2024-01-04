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الألوان الجريئة والفساتين أبرز اتجاهات الموضة عام 2024.. اعرفى الجديد

1/4/2024 2:44:03 PM
(MENAFN- Youm7) اتجاهات الموضة تتغير من عام لآخر، ولكن هذا العام سيشهد تعدد الألوان والظهور بإطلالة مميزة ومختلفة كما ذكرت مجلة"
hello"
"البريطانية توجد
اتجاهات ستظهر بالفعل هذا العام وهي:


المزج بين الألوان

للفتيات التي تفضل الألوان المحايدة ، حان الوقت لإدخال بعض الألوان الجريئة واتباع الموضة، من خلال ارتداء جاكيت أو تنورة ملونة، ثم بعدها تجربة إطلالة كاملة من الألوان الفاتحة.


المزج بين الألوان


ارتداء الملابس الخاصة بالمناسبات

كثيرا من الفتيات تحتوي خزانتهن على فساتين وملابس خاص بالمناسبات السعيدة والتى ترتديها فقط في تلك المناسبات، لكن عام 2024 سيجعل الأيام جميعها مناسبات، حيث يمكن للفتاة أن ترتدى الملابس الخاصة بالمناسبات في الأيام العادية.


ارتداء الفساتين


ارتداء الملابس المريحة

هذا العام سيكون عام ارتداء الملابس المريحة الواسعة، ولكن لا تتنازلي عن الأناقة والأسلوب في إطلالتك.


اختيار الملائم من الموضة

ليس عليكٍ تجربة كل صيحات الموضة ولكن عليك اختيار وتحديد الملائم لطبيعتك ويجعلك تظهرين بإطلالة مريحة وجذابة.


الاتجاه الخاص في الموضة













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