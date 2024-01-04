الألوان الجريئة والفساتين أبرز اتجاهات الموضة عام 2024.. اعرفى الجديد

(MENAFN
- Youm7) اتجاهات الموضة تتغير من عام لآخر، ولكن هذا العام سيشهد تعدد الألوان والظهور بإطلالة مميزة ومختلفة كما ذكرت مجلة"
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"البريطانية توجد
اتجاهات ستظهر بالفعل هذا العام وهي:
المزج بين الألوان
للفتيات التي تفضل الألوان المحايدة ، حان الوقت لإدخال بعض الألوان الجريئة واتباع الموضة، من خلال ارتداء جاكيت أو تنورة ملونة، ثم بعدها تجربة إطلالة كاملة من الألوان الفاتحة.
المزج بين الألوان
ارتداء الملابس الخاصة بالمناسبات
كثيرا من الفتيات تحتوي خزانتهن على فساتين وملابس خاص بالمناسبات السعيدة والتى ترتديها فقط في تلك المناسبات، لكن عام 2024 سيجعل الأيام جميعها مناسبات، حيث يمكن للفتاة أن ترتدى الملابس الخاصة بالمناسبات في الأيام العادية.
ارتداء الفساتين
ارتداء الملابس المريحة
هذا العام سيكون عام ارتداء الملابس المريحة الواسعة، ولكن لا تتنازلي عن الأناقة والأسلوب في إطلالتك.
اختيار الملائم من الموضة
ليس عليكٍ تجربة كل صيحات الموضة ولكن عليك اختيار وتحديد الملائم لطبيعتك ويجعلك تظهرين بإطلالة مريحة وجذابة.
الاتجاه الخاص في الموضة
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