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السكارف كوتس موضة 2024.. توفر الراحة والدفء ويقلل الفوضى

1/4/2024 2:44:03 PM
(MENAFN- Youm7) تعد موضة السكارف كوتس (Scarf Coats) من أبرز صيحات موضة شتاء 2024 التي ظهرت في العديد من عروض الأزياء، والسكارف كوتس هو مزيج رائع بين الجاكيت والوشاح، حيث يتميز هذا النمط من المعاطف بوجود قطعة قماشية طويلة وعريضة تلتف حول العنق وتنسدل على الجسم بأناقة.



ووفقًا لموقع "stylecaster" تتميز موضة السكارف كوتس بعدة مميزات تجعلها مفضلة لدى الكثيرين. أهمها بالطبع هو الدفء والراحة التي توفرها،
كما أنها تخفف كثيرا من فوضى الطبقات المتعددة للأزياء في الشتاء، فالكثيرون منا يغرقون في فوضى المعطف والوشاح وكثيرًا ما ينتهي الأمر بفقدان وشاحهم دون أن يشعروا به خلال الحركة أو الانشغال، ولكن في حالة السكارف كوتس سيظل الوشاح دائما ملتصقًا بالمعطف.



تصاميم متنوعة واستخدامات متعددة


بالإضافة إلى ذلك، تأتي معظم السكارف كوتس بتصاميم جميلة ومتنوعة. يمكن العثور على مجموعة واسعة من الألوان والأنماط والمواد المستخدمة في صنع هذه المعاطف، مما يتيح للأفراد اختيار ما يناسب ذوقهم الشخصي وملابسهم الأخرى.



كما يتميز السكارف كوتس بأنها قطعة متعددة الاستخدامات، حيث يمكن استخدام القماش الطويل كوشاح أو تعديل شكله ليصبح قبعة أو طية رقبة.



وللحصول على بعض الإلهام والأفكار لأشكال السكارف كوتس وكيفية تنسيقه إليكِ بعض الأفكار:





معطف مبطن بوشاح



معطف بوشاح متوسط الطول



معطف كاروه



معطف بسكارف ضخم



معطف متوسط الطول



معطف مغزول



معطف طويل



















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