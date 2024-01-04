السكارف كوتس موضة 2024.. توفر الراحة والدفء ويقلل الفوضى

(MENAFN
- Youm7) تعد موضة السكارف كوتس (Scarf Coats) من أبرز صيحات موضة شتاء 2024 التي ظهرت في العديد من عروض الأزياء، والسكارف كوتس هو مزيج رائع بين الجاكيت والوشاح، حيث يتميز هذا النمط من المعاطف بوجود قطعة قماشية طويلة وعريضة تلتف حول العنق وتنسدل على الجسم بأناقة.
ووفقًا لموقع "stylecaster" تتميز موضة السكارف كوتس بعدة مميزات تجعلها مفضلة لدى الكثيرين. أهمها بالطبع هو الدفء والراحة التي توفرها،
كما أنها تخفف كثيرا من فوضى الطبقات المتعددة للأزياء في الشتاء، فالكثيرون منا يغرقون في فوضى المعطف والوشاح وكثيرًا ما ينتهي الأمر بفقدان وشاحهم دون أن يشعروا به خلال الحركة أو الانشغال، ولكن في حالة السكارف كوتس سيظل الوشاح دائما ملتصقًا بالمعطف.
تصاميم متنوعة واستخدامات متعددة
بالإضافة إلى ذلك، تأتي معظم السكارف كوتس بتصاميم جميلة ومتنوعة. يمكن العثور على مجموعة واسعة من الألوان والأنماط والمواد المستخدمة في صنع هذه المعاطف، مما يتيح للأفراد اختيار ما يناسب ذوقهم الشخصي وملابسهم الأخرى.
كما يتميز السكارف كوتس بأنها قطعة متعددة الاستخدامات، حيث يمكن استخدام القماش الطويل كوشاح أو تعديل شكله ليصبح قبعة أو طية رقبة.
وللحصول على بعض الإلهام والأفكار لأشكال السكارف كوتس وكيفية تنسيقه إليكِ بعض الأفكار:
معطف مبطن بوشاح
معطف بوشاح متوسط الطول
معطف كاروه
معطف بسكارف ضخم
معطف متوسط الطول
معطف مغزول
معطف طويل
MENAFN04012024000132011024ID1107686033
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.