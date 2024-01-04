بغصن الزيتون والشال.. سالى رسمت روزنامة برموز فلسطينية لدعم أهالى غزة

MENAFN - Youm7) أثارت مشاهد الدمار والخراب التي يسببها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر حتى الآن، مشاعر الغضب والحزن الذى دفع الجميع للتعبير عن تضامنهم مع أهالى غزة الذين يعيشون في المخيمات بعد تدمير بيوتهم بالغارات الإسرائيلية و ينتظرون الموت في كل لحظة على يد احتلال لا يعرف الرحمة .

تصميم سالى سمير





منذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة تفقد العديد من الأسر يومياً أحباءها وأصدقاءها وجيرانها وأسر عديدة أبيدت كانت تحمل أمانى وأحلام يسعون لتحقيقها في المستقبل، لذلك بات كل شخص يعبر بطريقته الخاصة عن تضامنه مع أهالى غزة سواء بارتداء الشال الفلسطيني الذى يعتبر أبرز رموز المقاومة الفلسطينية أو يرفعون علم فلسطين على أبواب محلاتهم التجارية أو على شرفات منازلهم.

رسم سالى سمير





وبات الرسامون يعبرون بريشتهم عن الأحداث الدموية التي تقع يومياً بقطاع غزة وتنقلها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، مثل الفنانة سالى سمير التي عبرت بريشتها وألوانها عما يحدث في غزة من فقدان الأب لأبنائه وتوديع الزوجة لزوجها وأطفالها وبكاء الأبناء بجوار جثث آبائهم وغيرها من الأحداث التي يشيب لها الولدان.





وبمناسبة العام الجديد، رسمت سالى تقويم السنة الجديدة برموز فلسطينية مثل الشال الفلسطيني الذى يجمع بين اللونين الأسود والأبيض ويعد من أبرز رموز المقاومة الفلسطينية وغصن الزيتون ومفتاح العودة وعلم فلسطين وقطعة قماش تعود للتراث الفلسطيني وغيرها من الرموز الفلسطينية.وكتبت بنهاية التقويم "فلسطين حرة .. من النهر إلى البحر"، بغرض دعم القضية و ليظل الأشخاص يتذكرون القضية الفلسطينية كل يوم وكل شهر.