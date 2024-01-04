أبراج تستطيع نسيان الحبيب فى وقت قصير وتدخل علاقة أخرى..سريعة فى الموف أون

MENAFN - Youm7) "الموف أون " هو الانتهاء من علاقة عاطفية قديمة، بعد فترة من الوقت كافية للتعافي والتخلص من آثار الماضي، لكن هناك أشخاص معينة لا يمكنها عمل تخطى العلاقة العاطفية ألا بأخرى، ومن خلال علم الفلك نتعرف مع مايا ناجي خبيرة الأبراج، عن أبراج تستطيع نسيان الحبيب السابق بسهولة، وهم:

الإنفصال عن الحبيب أبراج ناجحة فى "الموف أون" وتدخل علاقة جديدة: برج العذراء:



برج العذراء من أبرز الأبراج التي تمتلك السرعة في عمل "موف أون" من علاقة عاطفية قديمة بالدخول في علاقة جديدة، فرجل العذراء بالرغم من أنه شخص مرتب ومنظم في حياته، لكنه غير قادر على العيش لمدة طويلة في أحزان بسبب علاقة، فهو يعتقد أن الدخول في علاقة جديدة يمحي القديمة.

برج القوس:



يمتاز مولود برج القوس بعدد كبير من الصفات الإيجابية، فهو شخص عاشق للحب والدخول في العلاقات، لا يمكنه العيش بدون حب، لذا عند الانتهاء من علاقة قديمة يبحث عن علاقة جديدة لكي يستعد قوته، يحب أن يشعر برج القوس إنه شخص مرغوب في تواجده بشكل دائم .

برج السرطان:

برج السرطان من الأبراج صاحبة الخيال الواسع ورومانسي بدرجة كبيرة جدًا ويحب الحب ويمكنه التعامل مع العلاقات على أنها مؤقته في حياته حتي لو هناك تبادل حب بين الطرفين، لذا لا يندم السرطان على انتهاء أي علاقة فهو قادر على الدخول في علاقة جديدة بشكل سريع .

الموف أون



