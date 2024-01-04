أبراج تستطيع نسيان الحبيب فى وقت قصير وتدخل علاقة أخرى..سريعة فى الموف أون

(MENAFN
- Youm7) "الموف أون " هو الانتهاء من علاقة عاطفية قديمة، بعد فترة من الوقت كافية للتعافي والتخلص من آثار الماضي، لكن هناك أشخاص معينة لا يمكنها عمل تخطى العلاقة العاطفية ألا بأخرى، ومن خلال علم الفلك نتعرف مع مايا ناجي خبيرة الأبراج، عن أبراج تستطيع نسيان الحبيب السابق بسهولة، وهم:
الإنفصال عن الحبيب أبراج ناجحة فى "الموف أون" وتدخل علاقة جديدة: برج العذراء:
برج العذراء من أبرز الأبراج التي تمتلك السرعة في عمل "موف أون" من علاقة عاطفية قديمة بالدخول في علاقة جديدة، فرجل العذراء بالرغم من أنه شخص مرتب ومنظم في حياته، لكنه غير قادر على العيش لمدة طويلة في أحزان بسبب علاقة، فهو يعتقد أن الدخول في علاقة جديدة يمحي القديمة.
برج القوس:
يمتاز مولود برج القوس بعدد كبير من الصفات الإيجابية، فهو شخص عاشق للحب والدخول في العلاقات، لا يمكنه العيش بدون حب، لذا عند الانتهاء من علاقة قديمة يبحث عن علاقة جديدة لكي يستعد قوته، يحب أن يشعر برج القوس إنه شخص مرغوب في تواجده بشكل دائم .
برج السرطان:
برج السرطان من الأبراج صاحبة الخيال الواسع ورومانسي بدرجة كبيرة جدًا ويحب الحب ويمكنه التعامل مع العلاقات على أنها مؤقته في حياته حتي لو هناك تبادل حب بين الطرفين، لذا لا يندم السرطان على انتهاء أي علاقة فهو قادر على الدخول في علاقة جديدة بشكل سريع .
الموف أون
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