هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها الاتصالات بنسبة 1.2%

MENAFN - Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعاتالبورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، تراجع 11 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%، أعقبه قطاعا مواد البناء، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، يليهما قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، وهبطت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه بنسبة 0.4%.

وانخفض قطاعات الخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالى، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.3%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.1%، وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.4%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للجلسة الثانية على التوالى، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.91% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.05%، والعرب على 10.04%، واستحوذت المؤسسات على 75.92% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24.07%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 134.5 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 226.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 378.6 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 25350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10793 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8151 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6531 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة>