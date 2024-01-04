أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 4-1-2024

MENAFN - Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 4-1-2024.





إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة

البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بنك البركة مصر، والعامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، ووادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، والعربية لاستصلاح الأراضى، والعامة لصناعة الورق-راكتا، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعى، وبى أى دي-البدر للاستثمار والتنمية، والعبوات الطبية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعبور للاستثمار العقارى، ودلتا للطباعة والتغليف.







البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للجلسة الثانية على التوالى، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه.







وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.91% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.05%، والعرب على 10.04%، واستحوذت المؤسسات على 75.92% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24.07%.





ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 134.5 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 226.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 378.6 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.





تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 25350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10793 نقطة.





فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8151 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6531 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.





وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 29.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.98%.

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 12.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.18%.

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 51.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.11%.

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 84.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.41%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.06%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 37.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.61%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 11 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.34%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 13.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.04%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.244 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.23%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 15.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.21%.