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أسعار الذهب تتراجع فى التعاملات المسائية بعد طرح شهادة بنكية بعائد 27%

1/4/2024 2:43:59 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الخميس، تراجع بحوالي 10 جنيهات عقب طرح شهادة جديدة في البنوك الحكومية بعائد 27% بالبنك الأهلي وبنك مصر، وانخفض سعر الذهب من 3200 إلي 3190 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.



أسعار الذهب اليوم الخميس

عيار 24 يسجل 3646 جنيها.

عيار 21 يسجل 3190 جنيها.

عيار 18 يسجل 2734 جنيها

عيار 14 يسجل 3190 جنيها.

الجنيه الذهب 25520 جنيها.





تأثير شهادة الـ27% على سوق الذهب

ويتجه جزء كبير من المشترين للشهادات لتوفير عائد ثابت بشكل دوري، ولكن هناك جزء آخر سيتجه إلى تحويل أمواله إلى الذهب بهدف حفظ قيمة أمواله من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة العملة.



وشهد الذهب خلال العامين الماضيين أنه أفضل استثمار وأفضل وسيلة للحفاظ على قيمة العملة، في عام 2022 ارتفع سعر الذهب بمقدار 852 جنيه للجرام عيار 21 وبنسبة ارتفاع 106.7%، وفي عام 2023 ارتفع الذهب بمقدار 1480 جنيه للجرام وبنسبة ارتفاع 87.5% وفق جولد بيليون.



وأوضح التحليل الفني أن شهادات الـ 27% الجديدة ستقلل من حصة الذهب من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولكن في النهاية كل من لا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودوري من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده.



معلومات عن الشهادات الجديدة

مدة الشهادات عام واحد فقط ويصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد على أصل مبلغ الشهادة في نهاية السنة). ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهري.



الحد الأدنى لشراء الشهادات 1000 جنيه ومضاعفتها بدون حد أقصى، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، كما يمكن الاقتراض بضمانها ويمكن اصدار بطاقات ائتمانية بضمان هذه الشهادات، كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر.














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