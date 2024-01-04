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أخبار البورصة اليوم الخميس 4-1-2024

1/4/2024 2:43:59 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 4-1-2024، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بنك البركة مصر، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لصناعة الورق-راكتا، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والعبوات الطبية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعبور للاستثمار العقاري، ودلتا للطباعة والتغليف.



البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.05%، والعرب على 10.04%، واستحوذت المؤسسات على 75.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24.07%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 134.5 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 226.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 378.6 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 25350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10793 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8151 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6531 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.



وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، باع مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 40 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، والحديد والصلب المصرية عدد 22 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 737.8 ألف سهم، على التوالي.




فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية 6.3 مليون سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ومستشفى النزهة الدولي عدد 542.1 ألف سهم، 150 ألف سهم، 2310 سهم، على الترتيب.



أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، شراء المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب عدد 5.5 مليون سهم بسعر 1.287 جنيه بقيمة إجمالية 8 ملايين جنيه لترتفع نسب المساهم من 5.93% إلى 7.49%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.





أبو قير للأسمدة

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على ضم سلمى خلفان سالم سحمي الهاجري، عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة.












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