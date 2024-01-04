وفاة فرانسوا بورنيه صاحبة أشهر صورة حب فى القرن العشرين

MENAFN - Youm7) توفيت فرانسوا بورنيه، العاشقة التي تم تسجيل قصة حبها فى صورةThe Kiss by the Hôtel de Ville للمصور الفرنسي روبرت دويزنو، عن عمر يناهز 93 عاماً وأصبحت وقفة بورنيه وهي تعانق صديقها آنذاك في وسط باريس في ربيع عام 1950 واحدة من أشهر الصور في المدينة.

كانت بورنيه، التي كانت تُعرف في ذلك الوقت باسمها قبل الزواج، ديلبارت، طالبة دراما تبلغ من العمر 20 عامًا عندما اكتشفها دويزنو هي وزميلها الممثل جاك كارتو في مقهى وكان قد تم تكليفه من قبل مجلة الحياة الأمريكية بإنتاج سلسلة من الصور التي توضح الحب في باريس

وفقا للجارديان البريطانية.

نُشرت الصورة في مجلة Life وسرعان ما نُسيت لكنها شهدت انتعاشًا في الثمانينيات عندما تحولت إلى ملصقات وبطاقات بريدية تلتقط رومانسية باريس، أعقبها موجة من البضائع من أغطية الألحفة إلى ستائر الدش والأكواب وبعد مرور ثلاثين عامًا على التقاط الصورة، أصبحت تمثل نوعًا من الحنين إلى باريس بالأبيض والأسود ونصبًا تذكاريًا لحب الشباب والعاطفة العفوية.

وبحلول ذلك الوقت، كانت بورنيه قد تزوجت من رجل مختلف بعد انفصالها عن كارتو، وقد تزوج أيضًا وأصبح صانعًا للنبيذ.

عندما ظهرت الصورة على غلاف مجلة الثقافة الفرنسية "تيليراما" في عام 1988، ادعى العديد من الأزواج الفرنسيين أنهم العشاق الذين تم تصويرهم في الشارع وذهبوا إلى المحكمة بشأن حقوق صورهم، ولكن تم رفض هذه القضايا خارج المحكمة.

لقد كانت واحدة من أشهر القبلات في القرن العشرين وهي لقطة ما بعد الحرب التي أصبحت ظاهرة الملصقات في الثمانينات، وجلبت الشهرة والمعارك القضائية.

وفي عام 2005، بيعت نسخة من الصورة الأصلية

في مزاد وجلبت مبلغًا مرتفعًا جدًا في ذلك الوقت يزيد عن 150 ألف يورو (130 ألف جنيه إسترليني).

وتوفي كارتو، الذي كان يعيش في وسط فرنسا، منذ عدة سنوات

عندما كان عمره 65 عامًا، بعد أن قرأ مقالًا عن بيع الصورة، اتصل بصحيفة لوموند معربًا عن أسفه لأن هذه القطعة من تاريخ التصوير الفوتوغرافي لا يمكن أن تباع من أجل المال.

في حياته المهنية التي امتدت لعقود من الزمن، قام دويزنو بالتقاط مشاهد الحياة اليومية في جميع أنحاء باريس وضواحيها، وفي جميع أنحاء فرنسا، بالإضافة إلى مشاريع أبعد من ذلك مثل بالم سبرينغز في الستينيات.







