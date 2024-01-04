وفاة فرانسوا بورنيه صاحبة أشهر صورة حب فى القرن العشرين

(MENAFN
- Youm7) توفيت فرانسوا بورنيه، العاشقة التي تم تسجيل قصة حبها فى صورة
The Kiss by the Hôtel de Ville للمصور الفرنسي روبرت دويزنو، عن عمر يناهز 93 عاماً وأصبحت وقفة بورنيه وهي تعانق صديقها آنذاك في وسط باريس في ربيع عام 1950 واحدة من أشهر الصور في المدينة.
كانت بورنيه، التي كانت تُعرف في ذلك الوقت باسمها قبل الزواج، ديلبارت، طالبة دراما تبلغ من العمر 20 عامًا عندما اكتشفها دويزنو هي وزميلها الممثل جاك كارتو في مقهى وكان قد تم تكليفه من قبل مجلة الحياة الأمريكية بإنتاج سلسلة من الصور التي توضح الحب في باريس
وفقا للجارديان البريطانية.
نُشرت الصورة في مجلة Life وسرعان ما نُسيت لكنها شهدت انتعاشًا في الثمانينيات عندما تحولت إلى ملصقات وبطاقات بريدية تلتقط رومانسية باريس، أعقبها موجة من البضائع من أغطية الألحفة إلى ستائر الدش والأكواب وبعد مرور ثلاثين عامًا على التقاط الصورة، أصبحت تمثل نوعًا من الحنين إلى باريس بالأبيض والأسود ونصبًا تذكاريًا لحب الشباب والعاطفة العفوية.
وبحلول ذلك الوقت، كانت بورنيه قد تزوجت من رجل مختلف بعد انفصالها عن كارتو، وقد تزوج أيضًا وأصبح صانعًا للنبيذ.
عندما ظهرت الصورة على غلاف مجلة الثقافة الفرنسية "تيليراما" في عام 1988، ادعى العديد من الأزواج الفرنسيين أنهم العشاق الذين تم تصويرهم في الشارع وذهبوا إلى المحكمة بشأن حقوق صورهم، ولكن تم رفض هذه القضايا خارج المحكمة.
لقد كانت واحدة من أشهر القبلات في القرن العشرين وهي لقطة ما بعد الحرب التي أصبحت ظاهرة الملصقات في الثمانينات، وجلبت الشهرة والمعارك القضائية.
وفي عام 2005، بيعت نسخة من الصورة الأصلية
في مزاد وجلبت مبلغًا مرتفعًا جدًا في ذلك الوقت يزيد عن 150 ألف يورو (130 ألف جنيه إسترليني).
وتوفي كارتو، الذي كان يعيش في وسط فرنسا، منذ عدة سنوات
عندما كان عمره 65 عامًا، بعد أن قرأ مقالًا عن بيع الصورة، اتصل بصحيفة لوموند معربًا عن أسفه لأن هذه القطعة من تاريخ التصوير الفوتوغرافي لا يمكن أن تباع من أجل المال.
في حياته المهنية التي امتدت لعقود من الزمن، قام دويزنو بالتقاط مشاهد الحياة اليومية في جميع أنحاء باريس وضواحيها، وفي جميع أنحاء فرنسا، بالإضافة إلى مشاريع أبعد من ذلك مثل بالم سبرينغز في الستينيات.
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