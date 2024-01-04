ماذا يقرأ الجيل الجديد وما أفضل عمل فنى؟ ومنتخب المكفوفين في عدد مجلة الشباب

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا العدد الجديد من مجلة "الشباب"
تحت عنوان "2024 خير إن شاء الله، عن مؤسسة الأهرام، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، ورئيس التحرير محمد عبد الله، وهى مجلة شهرية تأسست في عام 1977م.
مجلة الشباب
وتقرأ في العدد استطلاع رأى يكشف عن اهتمامات جيل الشباب الحالي وما أهم الأحداث وشخصيات ونجوم وقضايا العام المنقضى 2023، وتكون فريف الاستفتاء من محمد القمحاوى ورنيم أسامة وشريف أكرم ودينا شكرى، وإنفو جراف إيناس يس، ومن إعداد محمد شعبان.
كما ضم العدد أهم حدث سياسى بعنوان "غزة في القلب"، وأفضل كتاب الجيل وجاء بعنوان "صاحب اليوتوبيا يحافظ على الصدارة"، والذى يتناول من خلاله معدلات القراء في مصر وهل يتابع الشباب المصرى كتابا محددين؟، كما جاء في أفضل الكتب بعنوان "أرض زيكولا" عرض مستمر في 2023، وأفضل عمل غنائى وجاءت في المرتبة الأولى الأغانى الفلسطينية، بالإضافة للأفضل مسلسل تليفزيونى وهو "جعفر العمدة" إنتاح المتحدة للخدمات الإعلامية.
كما تم الاستفتاء داخل العدد على أفضل فيلم سينمائى في 2023، ونجم السينما المفضل، وأفضل ممثلة، وأفضل مطرب ومطربة، واللاعب المفضل محليا، وأفضل فريق كرة قدم.
كما نقرأ داخل العدد "الشباب ترصد توقعات الخبراء في السياسة والاقتصاد والرياضة"، وجاء به "انتهاء حرب روسيا وأوكرانيا وفشل إسرائيلى ذريع في "تهويد غزة"، وفرنسا الأقرب لحصد بطولة اليورو.. ومصر تثير الجدل في نهائي إفريقيا".
كما يستعرض العدد استفتاء الشباب منذ 30 سنة تحت عنوان "استفتاء الشباب في يناير 1994 يجيب عن السؤال: ماذا حدث للمصريين" تقرير وليد فاروق محمد، وتحت عنوان "2024 لعبة الأبراج" طارق الشناوى يكشف طالع نجوم.
وعن تقوية الذاكرة كتب تحت عنوان "العلم في كبسولة" بقلم الدكتور أحمد إبراهيم عثمان" دكتور جامعى بجامعة الملكة بإنجلترا "سؤال العصر .. كيف تنجح في تقوية ذاكرتك؟".
وبقلم طارق العتريس كتب تحت عنوان "كلمة صدق.. يارب تكون سنة حلوة"، وفى تحقيق "+18" لشريف بديع النور يطرح العديد من الأسئلة منها كم مرة شعرت بالإحباط وانت تتابع حكايات من يطلقون على أنفسهم ألقاب "التيك توكر" و"البلوجر" وغيرها؟، وكم مرة صعبت عليك نفسك وأنت تشاهد السيارة الفارهة التي يتحرك بها مغنى مهرجانات؟، بتعليق من الدكتورة هدى زكريا التي قالت "انحطاط نفسى وأخلاقى.. ولابد من استخدام القانون الرادع".
كما تجد داخل العدد الجديد من مجلة الشباب حوار وليد فاروق محمد مع الدكتور أحمد على التلاوى الذى أصبح من أكبر خبراء شبكات القوى الكهربائية الذكية بأمريكيا، إلى جانب موضوع "شباب يعيدون تشكيل خريطة صادرات مصر الرقمية"، بالإضافة لموضوع بعنوان "كاميرا سعيد شيمى ترصد كواليس أشهر 5 كادرات ×50 سنة".
وعن القضية الفلسطينية كتب تحت عنوان "طلاب غزة .. أصحاب الشقق يؤجلون تحصيل الإيجار كنوع من أنواع التضامن.. وجه آخر للمأساة" و"كورسات ومذكرات مجانية هدية من أساتذة جامعة القاهرة".
وتحت عنوان "وداعا شريف سنبل.. أكرم عيسوى يروى حكاية "غيبوبة سكر" في قلب الصحراء منذ 35 عاما"، وتقرأ أيضا "أفنان.. تؤسس أول فرقة مولوية نسائية في مصر"، كما يسلط العدد على منتخف المكفوفين نحن عنوان "بشرة خير".
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