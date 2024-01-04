ماذا يقرأ الجيل الجديد وما أفضل عمل فنى؟ ومنتخب المكفوفين في عدد مجلة الشباب

MENAFN - Youm7) صدر حديثا العدد الجديد من مجلة "الشباب"تحت عنوان "2024 خير إن شاء الله، عن مؤسسة الأهرام، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، ورئيس التحرير محمد عبد الله، وهى مجلة شهرية تأسست في عام 1977م.

مجلة الشباب





وتقرأ في العدد استطلاع رأى يكشف عن اهتمامات جيل الشباب الحالي وما أهم الأحداث وشخصيات ونجوم وقضايا العام المنقضى 2023، وتكون فريف الاستفتاء من محمد القمحاوى ورنيم أسامة وشريف أكرم ودينا شكرى، وإنفو جراف إيناس يس، ومن إعداد محمد شعبان.

كما ضم العدد أهم حدث سياسى بعنوان "غزة في القلب"، وأفضل كتاب الجيل وجاء بعنوان "صاحب اليوتوبيا يحافظ على الصدارة"، والذى يتناول من خلاله معدلات القراء في مصر وهل يتابع الشباب المصرى كتابا محددين؟، كما جاء في أفضل الكتب بعنوان "أرض زيكولا" عرض مستمر في 2023، وأفضل عمل غنائى وجاءت في المرتبة الأولى الأغانى الفلسطينية، بالإضافة للأفضل مسلسل تليفزيونى وهو "جعفر العمدة" إنتاح المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما تم الاستفتاء داخل العدد على أفضل فيلم سينمائى في 2023، ونجم السينما المفضل، وأفضل ممثلة، وأفضل مطرب ومطربة، واللاعب المفضل محليا، وأفضل فريق كرة قدم.

كما نقرأ داخل العدد "الشباب ترصد توقعات الخبراء في السياسة والاقتصاد والرياضة"، وجاء به "انتهاء حرب روسيا وأوكرانيا وفشل إسرائيلى ذريع في "تهويد غزة"، وفرنسا الأقرب لحصد بطولة اليورو.. ومصر تثير الجدل في نهائي إفريقيا".

كما يستعرض العدد استفتاء الشباب منذ 30 سنة تحت عنوان "استفتاء الشباب في يناير 1994 يجيب عن السؤال: ماذا حدث للمصريين" تقرير وليد فاروق محمد، وتحت عنوان "2024 لعبة الأبراج" طارق الشناوى يكشف طالع نجوم.

وعن تقوية الذاكرة كتب تحت عنوان "العلم في كبسولة" بقلم الدكتور أحمد إبراهيم عثمان" دكتور جامعى بجامعة الملكة بإنجلترا "سؤال العصر .. كيف تنجح في تقوية ذاكرتك؟".

وبقلم طارق العتريس كتب تحت عنوان "كلمة صدق.. يارب تكون سنة حلوة"، وفى تحقيق "+18" لشريف بديع النور يطرح العديد من الأسئلة منها كم مرة شعرت بالإحباط وانت تتابع حكايات من يطلقون على أنفسهم ألقاب "التيك توكر" و"البلوجر" وغيرها؟، وكم مرة صعبت عليك نفسك وأنت تشاهد السيارة الفارهة التي يتحرك بها مغنى مهرجانات؟، بتعليق من الدكتورة هدى زكريا التي قالت "انحطاط نفسى وأخلاقى.. ولابد من استخدام القانون الرادع".

كما تجد داخل العدد الجديد من مجلة الشباب حوار وليد فاروق محمد مع الدكتور أحمد على التلاوى الذى أصبح من أكبر خبراء شبكات القوى الكهربائية الذكية بأمريكيا، إلى جانب موضوع "شباب يعيدون تشكيل خريطة صادرات مصر الرقمية"، بالإضافة لموضوع بعنوان "كاميرا سعيد شيمى ترصد كواليس أشهر 5 كادرات ×50 سنة".

وعن القضية الفلسطينية كتب تحت عنوان "طلاب غزة .. أصحاب الشقق يؤجلون تحصيل الإيجار كنوع من أنواع التضامن.. وجه آخر للمأساة" و"كورسات ومذكرات مجانية هدية من أساتذة جامعة القاهرة".

وتحت عنوان "وداعا شريف سنبل.. أكرم عيسوى يروى حكاية "غيبوبة سكر" في قلب الصحراء منذ 35 عاما"، وتقرأ أيضا "أفنان.. تؤسس أول فرقة مولوية نسائية في مصر"، كما يسلط العدد على منتخف المكفوفين نحن عنوان "بشرة خير".