مذكرات سلمان رشدي عن حادث الطعن تؤجل محاكمة المتهم بالهجوم عليه

(MENAFN
- Youm7) قد تتأخر محاكمة الرجل المتهم بطعن سلمان رشدي على المسرح عام 2022، بسبب خطط لنشر مذكرات الكاتب حول الحادثة وقال قاضي مقاطعة تشوتوكوا الأمريكية، ديفيد فولي، في جلسة ما قبل المحاكمة، إن المهاجم المتهم هادي مطر يحق له الاطلاع على مخطوطة المذكرات وأي مواد ذات صلة كجزء من التحضير للمحاكمة، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس، ومن المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين في 8 يناير.
وفي 12 أغسطس 2022، كان رشدي على وشك إلقاء محاضرة في معهد تشوتوكوا في ولاية نيويورك عندما هرع رجل إلى المسرح وطعن الكاتب في الرقبة والعين والمعدة والفخذ والصدر.
وخضع سلمان رشدى للعلاج في المستشفى لمدة ستة أسابيع، وأصيب بالعمى في إحدى عينيه مع فقدان الإحساس في بعض أطراف الأصابع.
ومن المقرر أن تنشر مذكراته حول هذا الحدث، بعنوان "السكين: تأملات بعد محاولة قتل"، في 16 أبريل عن دار نشر بنجوين وأعطى فولي مطر ومحاميه ناثانيال بارون مهلة ليقررا ما إذا كانا سيؤجلان المحاكمة حتى يحصلا على نسخة من المخطوطة مقدما أو بمجرد إصدارها في الربيع.
وقال بارون بعد المحكمة إنه يفضل التأجيل لكنه سيتشاور مع مطر مضيفا : "إنه ليس الكتاب فقط كل ملاحظة صغيرة كتبها رشدي، أحصل عليها، ويحق لي ذلك. كل مناقشة، كل تسجيل، أي شيء فعله فيما يتعلق بهذا الكتاب.
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