مذكرات سلمان رشدي عن حادث الطعن تؤجل محاكمة المتهم بالهجوم عليه

MENAFN - Youm7) قد تتأخر محاكمة الرجل المتهم بطعن سلمان رشدي على المسرح عام 2022، بسبب خطط لنشر مذكرات الكاتب حول الحادثة وقال قاضي مقاطعة تشوتوكوا الأمريكية، ديفيد فولي، في جلسة ما قبل المحاكمة، إن المهاجم المتهم هادي مطر يحق له الاطلاع على مخطوطة المذكرات وأي مواد ذات صلة كجزء من التحضير للمحاكمة، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس، ومن المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين في 8 يناير.

وفي 12 أغسطس 2022، كان رشدي على وشك إلقاء محاضرة في معهد تشوتوكوا في ولاية نيويورك عندما هرع رجل إلى المسرح وطعن الكاتب في الرقبة والعين والمعدة والفخذ والصدر.

وخضع سلمان رشدى للعلاج في المستشفى لمدة ستة أسابيع، وأصيب بالعمى في إحدى عينيه مع فقدان الإحساس في بعض أطراف الأصابع.

ومن المقرر أن تنشر مذكراته حول هذا الحدث، بعنوان "السكين: تأملات بعد محاولة قتل"، في 16 أبريل عن دار نشر بنجوين وأعطى فولي مطر ومحاميه ناثانيال بارون مهلة ليقررا ما إذا كانا سيؤجلان المحاكمة حتى يحصلا على نسخة من المخطوطة مقدما أو بمجرد إصدارها في الربيع.

وقال بارون بعد المحكمة إنه يفضل التأجيل لكنه سيتشاور مع مطر مضيفا : "إنه ليس الكتاب فقط كل ملاحظة صغيرة كتبها رشدي، أحصل عليها، ويحق لي ذلك. كل مناقشة، كل تسجيل، أي شيء فعله فيما يتعلق بهذا الكتاب.