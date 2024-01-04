جوزيف كوديلكا.. حكاية مصور شهير سجل غزو الدبابات لبلاده

MENAFN - Youm7) خلد المصور الفرنسي التشيكى الشهير جوزيف كوديلكا بلده الأصلى التشيك بالصور الفوتوغرافية قبل 40 عامًا عندما دخلت الدبابات الروسية شوارعها مساء يوم 20 أغسطس 1968، وكان قد عاد مؤخرًا إلى وطنه، ليتم تكريمه متأخرًا بمعرض لصوره الفوتوغرافية وهو مجرد جزء بسيط من الـ 5000 صورة التي التقطها في الأسبوع الأول من الغزو.

بعد عامين من الغزو الروسي، غادر تشيكوسلوفاكيا وبدأ منفىً ممتدًا أصبح خلاله نوعًا من البدو الرحل، يسافر باستمرار وأصبحت حياته المتشردة مادة أسطورية، لا سيما بين زملائه الأعضاء في وكالة ماغنوم للتصوير فكان ينام تحت مكتب في مكتب ماجنوم

في باريس، أو على أرضيات الأصدقاء: كان يختفي فجأة لعدة أشهر في كل مرة مع كيس نومه وحقيبة ظهر تحتوي على ملابس بديلة وكاميرته والعديد من علب الأفلام كما كان يفعل.

وصفه صديقه المقرب وزميله المصور إليوت إرويت بأنه "غريب الأطوار، يفكر بشكل مختلف ويرى العالم بشكل مختلف"، قبل أن يضيف بشكل كاشف أنه فنان "يدرك تمامًا أسطورته وإرثه".

تمت كتابة السيرة الذاتية لكوديلكا فى كتاب جديد لميليسا هاريس، يحمل عنوان "التالي" والكتاب عبارة عن نظرة عامة شاملة وغنية بالمعلومات عن حياته وعمله وصور عائلية ولقطات ولمحات من يومياته العديدة حيث تتبع مساره من بوسكوفيتسا، وهي بلدة صغيرة في مورافيا التشيكية، حيث كان يحلم بأن يصبح مهندسا، إلى مكانته كواحد من أكثر المصورين احتراما في العالم.

يظهر كوديلكا كفرد شديد التفكير، وحريته مرادفة للحركة المستمرة. وقد كتب في مذكراته منذ أوائل السبعينيات: "لا تقيم أبدًا لفترة طويلة في مكان واحد عندما تتوقف في مكان ما... تبدأ الأمور في الثبات. عندما تنتقل من مكان إلى آخر، فإنك تنظف نفسك".

يتتبع هاريس أيضًا علاقات كوديلكا الرومانسية المتنوعة، والتي غالبًا ما كانت مكثفة وعابرة، ويرسم علاقاته مع أطفاله الثلاثة، ومن بينهم ريبيكا، الذي التقى به للمرة الأولى في عام 2000، بعد حوالي 30 عامًا من ولادتها.

كتب في إحدى يومياته: "لا أحد يستطيع مساعدتك على الإطلاق أنت الذي يجب أن تساعد نفسك".

صور كوديلكااشهر صور كوديلكا



