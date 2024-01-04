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كوريا الجنوبية تقترح حظر شراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان

1/4/2024 2:43:45 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل كوريا الجنوبية، على الرغم من موقفها المؤيد نسبيًا
للعملات المشفرة ، على تنظيم الطرق التى يتفاعل بها سكانها ويتعاملون مع العملات الافتراضية، وتقترح لجنة الخدمات المالية (FSC) فى كوريا الجنوبية حظر شراء العملات المشفرة عبر بطاقات الائتمان، والهدف هو الاستمرار فى تقليل هامش العناصر سيئة السمعة لإساءة استخدام الأصول المشفرة فى أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لموقع
gadgets360.

وقالت لجنة
FSC
فى منشور رسمي: "لقد أثيرت مخاوف بشأن التدفق غير القانونى للأموال المحلية إلى الخارج بسبب مدفوعات البطاقات فى بورصات الأصول الافتراضية فى الخارج، وغسل الأموال، والمضاربة، وتشجيع أنشطة المضاربة".

وفقًا للقوانين الحالية فى كوريا الجنوبية، فإن جميع بورصات العملات المشفرة المحلية فى البلاد مكلفة بجمع وحفظ هويات مستخدميها لأغراض التحقق، حتى الآن، لم يتم فرض هذه القواعد على بورصات العملات المشفرة الدولية، والتى من خلالها يمكن للأوغاد تسهيل الأنشطة غير القانونية وإساءة استخدام العملات المشفرة والاحتيال على البنوك التى زودتهم ببطاقات الائتمان.

وأضافت لجنة الخدمات المالية: "فى المستقبل، من المتوقع أن يتم إنشاء أساس للتعاون مع العلامات التجارية العالمية وتعزيز منع تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج وغسل الأموال".

فى الوقت الحالى، فتحت الهيئة التنظيمية الموضوع لتعليقات الجمهور حتى 13 فبراير، وبعد مراجعة هذه التعليقات، من المرجح أن يتم الانتهاء من قرار ملموس بشأن هذا الموضوع فى النصف الأول من عام 2024.

وفى فبراير من العام الماضى، أعلنت كوريا الجنوبية أن جميع
العملات الرقمية
القائمة على بلوكتشين والعاملة داخل أراضيها، سيتم التعامل معها ضمن فئة الأصول "الأوراق المالية"، ويتم التعامل مع أدوات الاستثمار التى لا تتطلب أى رسوم إضافية مثل رسوم الصيانة، باستثناء الاستثمار الأصلى، على أنها "أوراق مالية" فى كوريا الجنوبية.

وبحسب ما ورد تقوم وزارة العدل فى البلاد أيضًا ببناء "نظام تتبع العملات الافتراضية" لمنع حالات غسيل الأموال عبر العملات المشفرة.







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