4 تلسكوبات تظهر صورة ملونة مفصلة لمنطقة مزدحمة من الفضاء

MENAFN - Youm7) تجمع الصورة الجديدة لبقايا المستعر الأعظم بيانات من أربعة تلسكوبات مختلفة لإظهار صورة ملونة ومفصلة لمنطقة مزدحمة من الفضاء.





تم إنشاء بقايا 30 Doradus B (أو 30 Dor B) عندما وصل نجم ضخم إلى نهاية حياته وانفجر، بينما كان الانفجار قصيرًا، فقد نحت الغبار والغاز حول النجم بطريقة تظل مرئية حتى الآن رغم مرور آلاف السنين، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.







وتجمع الصورة بين عمليات رصد الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء

والضوء المرئى من التلسكوبات المختلفة لإظهار الميزات العديدة للمنطقة، كما توضح ناسا تم التقاط الصورة الجديدة لـ 30 Dor B من خلال الجمع بين بيانات الأشعة السينية من شاندرا إكس-Chandra X التابع لناسا، مرصد الأشعة (بنفسجي)، وبيانات بصرية من تلسكوب بلانكو 4 أمتار فى تشيلى (برتقالى وسماوي)، وبيانات الأشعة تحت الحمراء من تلسكوب سبيتزر الفضائى التابع لناسا (أحمر)، وتمت إضافة البيانات البصرية من تلسكوب هابل الفضائى التابع لناسا أيضًا باللونين الأبيض والأسود لتسليط الضوء على الميزات الحادة فى الصورة.





وتقع هذه المنطقة على بعد 160 ألف سنة ضوئية فى سحابة ماجلان الكبرى، وهى مجرة ​​تابعة لمجرة درب التبانة، وقد تمت دراستها مؤخرًا باستخدام بيانات الأشعة السينية القادمة من تشاندرا على وجه الخصوص.





وتشير النتائج إلى أن هذه البقايا على وجه الخصوص معقدة للغاية بحيث لا يمكن أن تكون نتيجة انفجار سوبر نوفا واحد فقط، النظرية هى أنه فى الواقع نتيجة لاثنين على الأقل من المستعرات الأعظم، والتى حدثت فى فترات زمنية مختلفة، والعقدة المركزية للأشعة السينية هى نتيجة مستعر أعظم قبل حوالى 5000 سنة، فى حين أن الغلاف الخارجى للأشعة السينية هو من مستعر أعظم أقدم.







ويُقترح ذلك من خلال حجم

الغلاف الخارجي ، الذى يبلغ عرضه 130 سنة ضوئية، والذى يبدو أكبر من أن يكون قد تشكل من نفس الحدث مثل الهيكل الداخلي.