تحذير: 2024 سيشهد زيادة فى الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعى

MENAFN - Youm7) حذر خبير تقنى من أن التطورات الجديدة فيالتكنولوجيا التى تعمل بالذكاء الاصطناعيستؤدى إلى زيادة فى الجرائم الإلكترونية فى عام 2024، حيث شارك شون هنرى، كبير مسؤولى الأمن فى CrowdStrike، مؤخرًا كيف يمكن لمجرمى الإنترنت استخدام الذكاء الاصطناعى للتسلل عبر دفاعات الأمن السيبرانى للأفراد، أو نشر معلومات مضللة، أو التسلل إلى شبكات الشركات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال مساعد المدير التنفيذى المتقاعد لمكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI)، أن مجرمى الإنترنت يمكنهم استخدام الذكاء الاصطناعى لتضليل الناس وتصديق روايات كاذبة خلال موسم الانتخابات وربما الكشف عن معلومات حساسة.

يأتى تحذير خبير الأمن السيبرانى فى الوقت الذى تم فيه منح الذكاء الاصطناعى وظائف أكثر من أى وقت مضى، بما فى ذلك فى الحكومة الفيدرالية الأمريكية وحكومات الولايات.

نشرت 27 إدارة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية الذكاء الاصطناعى بطريقة ما، وقد فعلت ذلك العديد من الولايات أيضًا.

كما أنه فى تكساس، على سبيل المثال، فوضت أكثر من ثلث وكالات الولاية مهام أساسية للذكاء الاصطناعى، بما فى ذلك الإجابة على أسئلة الناس حول إعانات البطالة، وتنشر أوهايو ويوتا وولايات أخرى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى أيضًا.

ومع انتشار الذكاء الاصطناعى فى العديد من مجالات الخدمات الحكومية والعامة، يخشى الخبراء من أن تكون هذه التقنيات ضحية للتحيز، أو فقدان السيطرة على التكنولوجيا، أو انتهاكات الخصوصية.

وقال هنرى لشبكة سى بى إس مورنينج: "هذا مصدر قلق كبير للجميع"، مضيفا "لقد وضع الذكاء الاصطناعى هذه الأداة القوية للغاية فى أيدى الشخص العادى، وجعله أكثر قدرة بشكل لا يصدق".

ويزعم خبراء الأمن السيبرانى أن الحكومات المتنافسة يمكن أن تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعى هذه لنشر معلومات مضللة من أجل تقويض المؤسسات الديمقراطية وتحقيق أهداف أخرى للسياسة الخارجية.

وقال هنرى، إنه من المهم أن تنظر بعناية عند مواجهة معلومات من أماكن غير مألوفة على الإنترنت، حيث قد يكون هناك شخص يحاول تضليلك أو سرقة معلوماتك الشخصية.