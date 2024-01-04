ساعة أبل تنقذ حياة امرأة عانت من التسمم بأول أكسيد الكربون فى منزلها

MENAFN - Youm7) تمكنتساعة أبلمن إنقاذ حياة امرأة من من ولاية ديلاوير الأمريكية بعد إصابتها بالتسمم بأول أكسيد الكربون، وذلك بفضل ميزة SOS، حيث كانت ناتالى ناساتكا فى المنزل صباح عندما بدأت تشعر بالدوار، وأصبحت رؤيتها ضبابية، لكن رد الفعل السريع أنقذ حياتها.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وصلت المرأة إلى الزر الجانبى فى ساعة أبل الخاصة بها للاتصال بخدمات الطوارئ قبل أن تفقد وعيها مباشرة.

نشطت Nasatka ميزة SOS التى تقدم فى البداية شريط تمرير مكالمة طوارئ ليقوم المستخدم بتنشيطه، ولكن بعد العد التنازلى، اتصلت الساعة تلقائيًا برقم النجدة، وأرسلت رسالة نصية تتضمن موقع الشخص إلى كل جهة اتصال طوارئ فى الهاتف.

واسرع رجال الإطفاء والمستجيبون للطوارئ إلى منزل ناساتكا بولاية ديلاوير، حيث وجدوها مغمى عليها فى سريرها، وسحبوها من سريرها إلى سيارة الإسعاف التى كانت تنتظرها وقاموا بإنعاشها بالأكسجين قبل نقلها إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج من التسمم بأول أكسيد الكربون، وعادت إلى المنزل مع قطتها فى يوم رأس السنة الجديدة.

وقالت ناساتكا لقناة ABC6 News: "بدأت أشعر بالضعف والدوار وأصبحت رؤيتى ضبابية"، مضيفة "كنت أضعف من أن أحاول العثور على هاتفى، لذلك استخدمت ساعة أبل وضغطت باستمرار على الزر الجانبي."

وقالت ناساتكا، إنها استعادت وعيها عندما سمعت رجال الإطفاء يندفعون إلى الشقة، وأمضت ناساتكا ما يقرب من 24 ساعة فى المستشفى قبل أن يتم خروجها عشية رأس السنة الجديدة.

وقالت ناساتكا، إنها تعتقد أن تسرب الغاز جاء من المدفأة وقالت إنها لم يكن لديها كاشف لأكسيد الكربون وقت وقوع الحادث، والتأكد من وجود أول أكسيد الكربون لأن المنقذ قرأ 80 جزءًا فى المليون فى الشقة، وهى نسبة مرتفعة للغاية.

يقتل التسمم بأول أكسيد الكربون ما لا يقل عن 420 شخصًا فى الولايات المتحدة كل عام ويتم نقل أكثر من 100 ألف شخص إلى غرفة الطوارئ بسبب التسمم العرضى بأول أكسيد الكربون، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

تصل هذه الأرقام إلى أعلى مستوياتها فى فصل الشتاء عندما تعمل أنظمة التدفئة المنزلية بشكل مستمر، وإذا لم يتم صيانتها بشكل صحيح، يمكن أن تنتج أبخرة تنبعث من الأفران وسخانات الكيروسين والمولدات المحمولة وغيرها.

تشمل أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون الصداع، والدوخة، والغثيان، والضعف، وألم فى الصدر، والارتباك، ويقترح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) تغيير البطاريات الموجودة فى كاشف أول أكسيد الكربون كل ستة أشهر، وخدمة نظام التدفئة وسخان المياه وأى أجهزة غاز أخرى سنويًا، وعدم ترك سيارتك تعمل فى مكان مغلق.