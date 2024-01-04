أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية بالعالم يثير الجدل فى تايوان

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تايوان فى الثالث عشر من يناير، وسط تقارير عن دخول شركة

تصنيع أشباه الموصلات

التايوانية العملاقة (TSMC)، التى تصنع الرقائق لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل وغيرها، إلى معركة الحملة الانتخابية.

وتطالب الصين بأن تايوان جزء من أراضيها وكثفت ضغوطها العسكرية لتأكيد هذه المزاعم، وهذا يشمل تنظيم ألعاب حربية بالقرب من الجزيرة، فى حين يتجادل المرشحون لمنصب نائب الرئيس حول استثمارات الشركة فى الخارج، وزعم مرشح المعارضة أن التوترات مع الصين جعلت تايوان مكانًا خطيرًا للاستثمار.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء، غالبًا ما أشارت الحملة الانتخابية إلى أكبر شركة لتصنيع الرقائق فى العالم باعتبارها الشركة الأكثر أهمية فى الجزيرة، ومع ذلك ناقشت الحملة بشكل متكرر القضايا التى تؤثر على القطاع بما فى ذلك استقرار شبكة الكهرباء ونقص المياه.

وفى مناظرة متلفزة مباشرة، قال جو شو كونج، المرشح لمنصب نائب الرئيس عن حزب الكومينتانج، أكبر حزب معارض فى تايوان، قبل دخول السباق الرئاسى، أنه التقى بمستثمرين أمريكيين سألوا عما إذا كانت ستكون هناك حرب.

ألقى شو كونج باللوم على الحزب الديمقراطى التقدمى الحاكم فى التوترات مع الصين وقال: "إذا لم تتمتع تايوان ببيئة سلمية، فلن يجرؤ أحد على الاستثمار، يريد TSMC الخاص بنا الهروب إلى الخارج. تايوان زائد واحد – مصنع واحد فى تايوان، وواحد فى الخارج، مما يؤدى إلى تفريغ تايوان من أكبر استثماراتها بحسب التقرير..

وتقوم شركة TSMC بالفعل ببناء مصانع فى اليابان وولاية أريزونا الأمريكية، كما تخطط شركة تصنيع الرقائق أيضًا لإنشاء مصنع آخر فى ألمانيا، ومع ذلك أشارت كل من الشركة والحكومة التايوانية مرارًا وتكرارًا إلى أن الجزء الأكبر من التصنيع، بما فى ذلك تصنيع الرقائق الأكثر تقدمًا، سيتم الاحتفاظ به فى الجزيرة.

وأثناء رده على شو كونج، قال مرشح الحزب الديمقراطى التقدمى لمنصب نائب الرئيس هسياو بى خيم، والذى كان أيضًا سفير تايوان الفعلى البارز لدى الولايات المتحدة، أن الاستثمار الأجنبى وصل إلى مستويات قياسية فى ظل إدارة الحزب الديمقراطى التقدمي.

قال بى خيم: "شركة TSMC هى فخر تايوان ولا ينبغى استخدامها للمنافسة السياسية أو الاستهلاك"، كما وصف الشركة بالجبل المقدس الذى يحمى البلاد.



وأضاف:"نأمل أن تحظى جميع الشركات التايوانية بمباركة الجميع فى عملية التخطيط العالمي".

وأوضح أيضًا أن TSMC تتخذ قرارات بشأن بصمتها العالمية بناءً على احتياجات الصناعة والعملاء.



