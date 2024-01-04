بابكو إنرجيز تعلن عن مبادلة لأسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 19:14

أعلنت بابكو إنرجيز - مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين - عن إطلاق أول شراكة لتنفيذ مبادلة لأسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف الثامن العشرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والذي استضافته دولة الامارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإنجاز المالي الرائد الذي حققته بابكو إنرجيز بإغلاق أكبر تمويل مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في تاريخ مملكة البحرين.

وستسهم هذه العملية بشكل استراتيجي على تغطية جزء من معدلات أسعار الفائدة لدى بابكو إنرجيز، وربطه بمؤشرات أداء رئيسية محددة قائمة على ركائز الاستدامة، بما يدعم النهج المبتكر لأهداف الاستدامة لدى المجموعة ويدير بشكل فعال المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة.

يذكر أن بنك الخليج الدولي اضطلع بدور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، حيث عمل جنباً إلى جنب مع شركة بابكو إنرجيز لدمج أهداف الاستدامة في هياكله التمويلية، من أجل تنفيذ تغطيات أسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالتعاون مع بنك البحرين الوطني الذي قام بدور منسق الصفقة وبمشاركة من بنك الخليج الدولي.



وأكد مارك توماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز، قائلا: "إن إطلاق بابكو إنرجيز لمبادلة أسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يؤكد التزامنا بدمج مبادئ الحوكمة في عملياتنا، وبناء على إعلاننا الأخير لإطار التمويل المرتبط بالاستدامة، والذي وضع معياراً عالمياً لشركات الطاقة، فإن هذا يمثل خطوة إيجابية أخرى في ترسيخ مكانة بابكو إنرجيز كشركة رائدة في هذا المجال، من خلال دمج مؤشرات الأداء الرئيسية التي تركز على الاستدامة في أدواتنا المالية، فإننا لا ندير المخاطر فحسب، بل نقود أيضا التغيير الإيجابي لمملكة البحرين".

وقال الأستاذ جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: "يفخر بنك الخليج الدولي بدعم شركة بابكو إنرجيز في تسريع استراتيجيتها للتحول المالي المستدام من خلال قيامه بدور نشط في أول مبادلة لأسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مملكة البحرين. ونحن نؤمن بأن التمويل يمكن استخدامه من أجل الخير، وسنواصل دعم عملائنا في انتقالهم إلى نهج أعمال أكثر استدامة".

يذكر أن بابكو إنرجيز تعد في طليعة شركات التمويل المرتبطة بالاستدامة، مما يعزز التزامها بتعزيز

مستقبل مسؤول ومستدام بيئياً للبحرين والمجتمع العالمي.