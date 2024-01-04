بابكو إنرجيز تعلن عن مبادلة لأسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - 19:14
أعلنت بابكو إنرجيز - مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين - عن إطلاق أول شراكة لتنفيذ مبادلة لأسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف الثامن العشرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والذي استضافته دولة الامارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإنجاز المالي الرائد الذي حققته بابكو إنرجيز بإغلاق أكبر تمويل مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في تاريخ مملكة البحرين.
وستسهم هذه العملية بشكل استراتيجي على تغطية جزء من معدلات أسعار الفائدة لدى بابكو إنرجيز، وربطه بمؤشرات أداء رئيسية محددة قائمة على ركائز الاستدامة، بما يدعم النهج المبتكر لأهداف الاستدامة لدى المجموعة ويدير بشكل فعال المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة.
يذكر أن بنك الخليج الدولي اضطلع بدور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، حيث عمل جنباً إلى جنب مع شركة بابكو إنرجيز لدمج أهداف الاستدامة في هياكله التمويلية، من أجل تنفيذ تغطيات أسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالتعاون مع بنك البحرين الوطني الذي قام بدور منسق الصفقة وبمشاركة من بنك الخليج الدولي.
وأكد مارك توماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز، قائلا: "إن إطلاق بابكو إنرجيز لمبادلة أسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يؤكد التزامنا بدمج مبادئ الحوكمة في عملياتنا، وبناء على إعلاننا الأخير لإطار التمويل المرتبط بالاستدامة، والذي وضع معياراً عالمياً لشركات الطاقة، فإن هذا يمثل خطوة إيجابية أخرى في ترسيخ مكانة بابكو إنرجيز كشركة رائدة في هذا المجال، من خلال دمج مؤشرات الأداء الرئيسية التي تركز على الاستدامة في أدواتنا المالية، فإننا لا ندير المخاطر فحسب، بل نقود أيضا التغيير الإيجابي لمملكة البحرين".
وقال الأستاذ جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: "يفخر بنك الخليج الدولي بدعم شركة بابكو إنرجيز في تسريع استراتيجيتها للتحول المالي المستدام من خلال قيامه بدور نشط في أول مبادلة لأسعار الفائدة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مملكة البحرين. ونحن نؤمن بأن التمويل يمكن استخدامه من أجل الخير، وسنواصل دعم عملائنا في انتقالهم إلى نهج أعمال أكثر استدامة".
يذكر أن بابكو إنرجيز تعد في طليعة شركات التمويل المرتبطة بالاستدامة، مما يعزز التزامها بتعزيز
مستقبل مسؤول ومستدام بيئياً للبحرين والمجتمع العالمي.
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