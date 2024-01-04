أبو زمع ينضم للجهاز الفني للنشامى في نهائيات كأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن اتحاد كرة القدم، انضمام مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عاما، عبدالله أبو زمع، إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال نهائيات كأس آسيا "قطر 2023".
ويأتي التحاق أبو زمع بالكادر التدريبي للنشامى، بناء على رؤية المدير الفني المغربي الحسين عموتا، كونه المشرف على تدريب المنتخب الأولمبي، والتي تتضمن تعزيز الخبرات الفنية الوطنية والاستفادة منها ضمن الكادر التدريبي للنشامى، خاصة في ظل تواجد العديد من لاعبي المنتخب الوطني تحت 23 عاما في قائمة النشامى خلال كأس آسيا.
وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 كانون الثاني "يناير" الحالي، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
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