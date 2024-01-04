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أبو زمع ينضم للجهاز الفني للنشامى في نهائيات كأس آسيا

1/4/2024 2:41:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن اتحاد كرة القدم، انضمام مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عاما، عبدالله أبو زمع، إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال نهائيات كأس آسيا "قطر 2023".
ويأتي التحاق أبو زمع بالكادر التدريبي للنشامى، بناء على رؤية المدير الفني المغربي الحسين عموتا، كونه المشرف على تدريب المنتخب الأولمبي، والتي تتضمن تعزيز الخبرات الفنية الوطنية والاستفادة منها ضمن الكادر التدريبي للنشامى، خاصة في ظل تواجد العديد من لاعبي المنتخب الوطني تحت 23 عاما في قائمة النشامى خلال كأس آسيا.
وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 كانون الثاني "يناير" الحالي، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

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