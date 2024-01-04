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مبابي يعلق حول مستقبله

1/4/2024 2:41:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي يصل عقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان إلى نهايته في يونيو العام الحالي وبات حرا في التعاقد مع أي فريق منذ الاثنين، أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

وقال مبابي في المنطقة الإعلامية المختلطة يوم الأربعاء بعد الفوز على تولوز 2-0 في مباراة كأس الأبطال التي تجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس، إنه "لم أتخذ قراري بعد. لكن لدينا اتفاق مع الرئيس (القطري ناصر الخليفي) ما يعني أن جميع الأطراف محمية".

وتابع مبابي الذي سجل الهدف الثاني لفريقه "مستقبلي ليس موضوعاً داخلياً. علينا أن نفكر في الفريق". وأضاف "سأعلن ذلك عندما أتخذ قراري النهائي".

وكان الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جيرمان أعلن يوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي عشية المواجهة المنتظرة أنه سيتولى التعامل مع وضع نجمه "كما فعلت دائماً حتى الآن".

وأردف مدرب برشلونة السابق "الامر لا يعتمد عليّ، لست الشخص الذي يجب أن يجيب على هذا السؤال".

وبهدف اغراء مبابي لمغادرة العاصمة الفرنسية، بامكان ريال مدريد الإسباني الذي يُعتبر الوجهة المفضلة لمهاجم "الديوك"، أو ليفربول الإنجليزي، الاعتماد على انجازاتهما في دوري أبطال أوروبا، حيث أن سجل الفرنسي يخلو من لقب هذه المسابقة حتى الآن بعدما فشل سان جرمان في الظفر بها، علما انه وصل إلى ثمن النهائي هذا الموسم.

وضمن السياق ذاته، تعمد العديد من وسائل الإعلام الاسبانية ومن بينها صحيفتا "اس" و"ماركا" إلى نشر العديد من التقارير بشأن انتقال محتمل لمبابي، على الرغم من أن الاخير خالف مرات عدة اخبار تعاقده مع النادي المدريدي الذي، وبحسب موقع "ذي أثلتيك"، منحه حتى منتصف يناير لاتخاذ قراره النهائي.

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