الوحدات يتجه للاستئناف ومحكمة الكاس بعد تثبيت نتيجته أمام العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- ثبت اتحاد الدرة نتيجة مباراة الوحدات وشباب العقبة والتي جرت مؤخرا ضمن بطولة دوري المحترفين، وعلى إثرها قدم الوحدات اعتراضه بعد إشراك شباب العقبة لاعب موقوف.
وبحسب أمين سر نادي الوحدات عوض الأسمر، فإن النادي تلقى رد الاتحاد، وسيصار إلى استئناف القرار، نظير قناعة النادي المطلقة بقانونية الشكوى، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أنه في حال لم يتم انصاف نادي الوحدات سيذهب النادي إلى محكمة الكاس الدولية للحصول على حقوقه.
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