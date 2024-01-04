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الوحدات يتجه للاستئناف ومحكمة الكاس بعد تثبيت نتيجته أمام العقبة

1/4/2024 2:41:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- ثبت اتحاد الدرة نتيجة مباراة الوحدات وشباب العقبة والتي جرت مؤخرا ضمن بطولة دوري المحترفين، وعلى إثرها قدم الوحدات اعتراضه بعد إشراك شباب العقبة لاعب موقوف.

وبحسب أمين سر نادي الوحدات عوض الأسمر، فإن النادي تلقى رد الاتحاد، وسيصار إلى استئناف القرار، نظير قناعة النادي المطلقة بقانونية الشكوى، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أنه في حال لم يتم انصاف نادي الوحدات سيذهب النادي إلى محكمة الكاس الدولية للحصول على حقوقه.

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