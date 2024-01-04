منار شعث رئيسا للجنه المؤقتة لاتحاد الكراتيه

منار شعث رئيسا للجنه المؤقتة لاتحاد الكراتيه
التاريخ
1/4/2024 2:41:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد - قررت اللجنه الاولمبية تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الكراتيه برئاسة منار شعث وعضوية كل من الدكتور اياد الملاح و العقيد الدكتور يوسف خير و رائد رشيد و فراس حسونه.
MENAFN04012024000072011014ID1107685997
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.