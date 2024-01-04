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منار شعث رئيسا للجنه المؤقتة لاتحاد الكراتيه

1/4/2024 2:41:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - قررت اللجنه الاولمبية تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الكراتيه برئاسة منار شعث وعضوية كل من الدكتور اياد الملاح و العقيد الدكتور يوسف خير و رائد رشيد و فراس حسونه.

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