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ريال مدريد بطل الشتاء.. لحظات مثالية لجيرونا.. وسان جيرمان بطلا للسوبر

1/4/2024 2:41:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، سعادته بالفوز الصعب على ريال مايوركا بهدف نظيف، في لقاء جمعهما أول من أمس بملعب "سانتياغو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سجلنا العديد من الأهداف من الكرات الثابتة، وهو أمر مهم بالنسبة لنا كجهاز فني، وكانت مباراة اليوم صعبة ضد فريق منظم جدا، ولم يكن أفضل ظهور لنا".
ولم يتفاجأ أنشيلوتي بهدف الفوز الذي سجله المدافع الألماني أنطونيو روديجر، بقوله: "توقعت منه هذا الهدف، لقد استفاد من الإصابات التي ضربت الفريق، إنه لاعب جيد وفي قمة تركيزه"، مشددا على أن غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور عن اللقاء جاء بناء على اتفاق مسبق بعدم مشاركته حتى يتعافى تماما من الإصابة.
وعن القوة الدفاعية للفريق الذي استقبل فقط 11 هدفا حتى الآن، أوضح: "هذا ما يجعلني سعيدا، عالجنا المشكلة التي عانينا منها في بداية الموسم، المنافسة على الليغا مفتوحة، وجيرونا يؤدي بشكل جيد للغاية، وعلينا أن نتطلع إلى الأمام".
من جانبه، قال لاعب ريال مدريد داني كارفاخال: "إن هذا النوع من الانتصارات يكون حاسما، مشيرا: "إنها ثلاث نقاط مهمة جدا وتعزز مكانتنا في الصدارة، كانت مباراة صعبة ومن الصعب العودة من فترة راحة واستعادة الإحساس باللعب، فريق مايوركا قدم أداء جيدا وكانوا أقوياء دفاعيا".
من جانبه، أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن أسفه بعد الهزيمة التي تجرعها في جيرونا (4-3)، موضحا أن "الروخي بلانكوس" لم يكن "حاسما بما فيه الكفاية" سواء في الدفاع أو الهجوم، خاصة في الشوط الثاني، عندما لاحت العديد من الفرص لتسجيل الأهداف والفوز في المباراة.
وفي تصريحات بعد المباراة، أقر سيميوني بأن الفريق لم يبدأ بشكل جيد، لكنه عرف كيفية التغلب على ذلك، معتبرا أن لاعبيه بذلوا "مجهودا هائلا" في المواجهة، إضافة إلى ذلك، سلط الضوء على العمل الذي قدمه أتلتيكو في الشوط الثاني بشكل "جيد للغاية".
وأكد: "الهزيمة سلبية وهي أمام منافس مباشر على التأهل لدوري الأبطال"، لكنه ذكر أن هناك الكثير من الأمور الإيجابية للغاية بالنسبة للفريق".
وفيما يتعلق بالمسافة مع ريال مدريد وجيرونا في جدول الليغا بفارق عشر نقاط، وصعوبة المنافسة على لقب الدوري الإسباني، ذكر الأرجنتيني أنه لا ينظر لأبعد من المباراة المقبلة، لافتا: "علينا أن نستمر كما فعلنا دائما على هذا النحو".
وهنأ سيميوني جيرونا، الفريق الذي "يمر بلحظة مثالية، ويلعب بشكل جيد، ويتمتع بالشجاعة ويهاجم كثيرا. وطالما يتمتع بالقوة التي يتمتع بها الآن، فإن الأمور ستسير على ما يرام بالنسبة له، كما هو الحال حتى الآن".
وبهذه النتيجة استعاد جيرونا نغمة الانتصارات بعد تعادله إيجابيا بهدف أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية قبل التوقف للاحتفال بأعياد الميلاد، ويرفع رصيده إلى 48 نقطة يجاور بها ريال مدريد في الصدارة، مع أفضلية الفريق الملكي بفارق الأهداف، والذي أصبح بطلا للشتاء مع انتصاف الموسم الكروي.
في المقابل، سقط فريق سيميوني في فخ الخسارة الثانية في آخر 5 مباريات، الخامسة هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثالث الذي قد يفقده في حالة فوز برشلونة، صاحب الرصيد نفسه، على مضيفه لاس بالماس، في وقت متأخر من أمس، ضمن آخر مواجهات الجولة.
بدوره، أكد ميتشل سانشيز مدرب جيرونا، عقب الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل (4-3) أنها "كانت ليلة تاريخية" لفريقه الذي يتقاسم صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مع ريال مدريد، مبرزا أن المنافسة على لقب الليجا "ليست الهدف"، محذرا من أن "الحفاظ على مستوى النقاط نفسه التي ستحققها الفرق الكبيرة سيكون أمرا صعبا للغاية".
وأشار: "هدفنا هو التفكير أولا في كل مباراة على حدة ومحاولة الوصول إلى المنافسات الأوروبية، والذي سيكون نجاحا إذا تحقق، سيكون هذا بمثابة صناعة التاريخ".
وأكد مدرب جيرونا، الذي أعرب عن "فخره الشديد" بالفريق، أن المباراة كانت "رائعة وصعبة جدا وفي غاية التعقيد"، مبرزا أن فريقه "قام بدوره جيدا وقدم شوطا أول مدهشا ولعب بمستوى عال".
مبابي يتوهج مع سان جيرمان
من جانبه، توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي، بفوزه على فريق تولوز بهدفين نظيفين سجلهما لي كانج إن وكيليان مبابي، في لقاء أقيم على ملعب "حديقة الأمراء"، ليفوز العملاق الباريسي باللقب للمرة 12 في تاريخه، معززا رقمه القياسي.
وواصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، توهجه وبريقه في أول ظهور له مع الفريق في العام الجديد 2024، وبات اللاعب صاحب الـ (25 عاما) الهداف التاريخي للفريق الباريسي على ملعبه حديقة الأمراء برصيد 111 هدفا، كما رفع رصيده إلى 22 هدفا هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفا في الدوري الفرنسي و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.
وكان مبابي انتزع لقب الهداف التاريخي لسان جيرمان في كل البطولات بهدفه أمام نانت في الموسم الماضي، علما بأن عقد مبابي ينتهي مع النادي الباريسي في 30 حزيران (يونيو) 2024، ويحق له التوقيع لأي ناد، حيث انضم للباريسي صيف العام 2017 قادما من فريق موناكو مقابل 180 مليون يورو آنذاك. -(وكالات)




سان جيرمان يتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة 12 في تاريخه – (من المصدر)

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