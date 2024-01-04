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لعنة الإصابات تضرب الفراعنة.. ماني يتوقع منافسة صعبة.. وأزمة مالية تعصف بالسنغال

1/4/2024 2:41:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد اللاعب أسامة جلال من قائمته المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بسبب الإصابة، لينضم إلى زميله أحمد نبيل.
وتستضيف ساحل العاج النسخة الـ34 من البطولة في الفترة من 13 كانون الثاني (يناير) الحالي إلى 11 شباط (فبراير) المقبل، بعد أن كان من المفترض إقامتها في حزيران (يونيو) من العام الماضي 2023؛ لكنها تأجلت لنحو 6 أشهر بسبب مخاوف المنظمين من الطقس الحار في غرب أفريقيا بهذا التوقيت من العام.
وجاء في بيان الاتحاد المصري لكرة القدم: "خضع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم لأشعة أثبتت إصابته في الركبة وصعوبة إلتحاقه ببطولة أمم أفريقيا.. كما تقرر استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة".
وكان لاعب وسط النادي الأهلي، أحمد نبيل "كوكا"، تعرض لإصابة أيضا خلال المعسكر الإعدادي للمنتخب، وأعلن الاتحاد المصري استبعاد اللاعب وضم لاعب بيراميدز مهند لاشين، حيث يواصل "الفراعنة" استعداداته للبطولة التي يحمل الرقم القياسي للفوز بلقبها، التي تنطلق في 13 كانون الثاني (يناير) الحالي في ساحل العاج.
وتدخل مصر البطولة متسلحة بلاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ولاعب أرسنال محمد النني، ومهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش، ومهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد، وجناح طرابزون سبور التركي محمود حسن "تريزيغيه"، إلى جانب مدافع الاتحاد السعودي أحمد حجازي، ومجموعة من اللاعبين المحليين.
وتلعب مصر حاملة اللقب 7 مرات، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، ويسعى "الفراعنة" لحصد اللقب للمرة الثامنة بعد خسارة النهائي في نسختي العامين 2017 أمام الكاميرون و2022 أمام السنغال. ولم تحقق مصر اللقب منذ العام 2010 حينما حصدت اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد بطولتي العامين 2006 و2008.
بدوره، يعتقد ساديو ماني لاعب منتخب السنغال ونجم فريق النصر السعودي، أن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في ساحل العاج ستكون الأصعب مقارنة بالنسخة السابقة من البطولة القارية، حيث يلعب منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية من البطولة في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الكاميرون وغينيا وغامبيا.
وصرح ماني لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف): "نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لكننا سنكون في ساحل العاج لبذل قصارى جهدنا، ومحاولة اجتياز جميع الأدوار".
وتابع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما: "نتوقع منافسة صعبة، ستكون هذه النسخة من أقوى النسخ لأن جميع المنتخبات الكبرى موجودة، وكل فريق لديه هدفه لكننا سنرى ما سيحدث".
وبسؤاله عما قد يعنيه التتويج باللقب للمرة الثانية، أجاب: "سيكون إنجازا خاصا؛ حيث يظل لقب كأس أمم أفريقيا أحد أفضل الألقاب التي فزت بها في مسيرتي الكروية".
وأضاف النجم السابق لفريقي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني: "كان التتويج بكأس الأمم أفضل لقب فزت به في حياتي، وسيكون القيام بذلك مرة أخرى إنجازا مميزا وكبيرا، لقد كان حلما أن ألعب في هذه المسابقة منذ أن كنت طفلا، سنبذل قصارى جهدنا، الفوز باللقب سيكون له تأثير كبير على كرة القدم لدينا، لأننا فزنا بجميع الألقاب في الفئات الأخرى، وهو أمر رائع للبلاد".
واستعاد ماني جزءا من بريقه في المباريات الأخيرة مع فريقه النصر السعودي بعد بداية لم تكن قوية، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4 خلال 18 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن.
وتبدأ السنغال حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة غامبيا يوم الإثنين 15 كانون الثاني (يناير) الحالي، وبعد 3 أيام تواجه "الأسود غير المروضة"، ويختتم الفريق مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة غينيا الأربعاء 23 من الشهر الحالي.
وتقام جميع مباريات "أسود التيرانغا" على ملعب تشارلز كونان باني في ياموسوكرو الذي سيستضيف أيضا دور الـ16 وربع نهائي المسابقة.
في المقابل، ذكرت تقارير صحفية، أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تأخر عن سداد رواتب مدرب المنتخب الأول آليو سيسي وبقية الجهاز الفني المساعد له منذ 6 أشهر.
ويحاول منتخب "أسود التيرانغا" الذي يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب الكاميرون وغينيا وغامبيا، الحفاظ على لقبه الذي توج به النسخة الماضية، للمرة الأولى في تاريخه.
ووفقا لموقع "أفريك فوت"، بذل سيسي - اللاعب السابق لباريس سان جيرمان ومونبيليه وليل - قصارى جهده لمنع تسرب الخبر من أجل عدم التشويش على أجواء المنتخب واللاعبين الذين يستعدون للدفاع عن لقبهم في النسخة 34 من المونديال القاري.
وكان سيسي (47 عاما) وقع في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2022 على تعديل راتبه الشهري بقيمة 30 ألف يورو صافي الضرائب، ومكافأة توقيع قدرها حوالي 18 ألف يورو.
ويشرف سيسي على تدريب "أسود التيرانغا" منذ العام 2015، وقادهم للتأهل إلى مونديال روسيا 2018، لكنهم خرجوا من دور المجموعات، وفي بطولة أمم أفريقيا العام 2019، وصل بالمنتخب إلى النهائي الأول له منذ العام 2002، وخسره أمام الجزائر بهدف دون رد سجله بغداد بونجاح، وفي مونديال قطر نجح في العبور بهم إلى ثمن نهائي البطولة العالمية.
6 ملاعب تستضيف "الكان"
إلى ذلك، تستعد 6 ملاعب في مدن مختلفة بساحل العاج لاحتضان منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وللمرة الثانية على التوالي بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون العام 2021، سيشارك في "كان 2023" 24 منتخبا موزعين على 6 مجموعات.
وتضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وتلحق بها أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.
وتضم المجموعة الأولى منتخبات: ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو، وتضم الثانية منتخبات : مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق، وتأتي منتخبات السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا في المجموعة الثالثة، وتضم الرابعة منتخبات: الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا، والخامسة: تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا والسادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.
ويبرز ملعب "الحسن واتارا" الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج، وهو ما يعرف باسم "الإستاد الأولمبي" في إيبيمبي، ويقع في مدينة أنياما، شمال أبيدجان، وهو متعدد الأغراض ومصمم لاستضافة مسابقات كرة القدم والرغبي وألعاب القوى، ومن المقرر أن يحتضن المباراة الافتتاحية ومباريات المجموعة الأولى إلى جانب نهائي البطولة.
كما يعد ملعب "فيليكس أوفوي بوانيي" من الملاعب المضيفة وتبلغ سعته 33 ألف متفرجا، ويعرف باسم "فيليسا" كما يطلق عليه حاليا، فهو أقدم ملعب في البلاد ويقع في أبيدجان، وكان يعرف باسم ملعب "جيو أندريه" عندما تم تشييده قبل استقلال البلاد. وافتتح العام 1962 وتم تجديده على مراحل في الأعوام 2009 و2017 و2020 و2023، ثم أطلق عليه اسم "فيليكس هوفويه بوانيي"، نسبة للرئيس الأول للجمهورية الذي حكم من 1960 وحتى وفاته في العام 1993. واحتضن مباريات بطولة الأمم في العام 1984، وتقام عليه مباريات منتخب الكرة ومواجهات بالدوري المحلي ومنافسات لرياضات مختلفة مثل ألعاب القوى والرغبي. ويستضيف مباريات المجموعة الثانية (مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق)، وكذلك مباراة من المجموعة الأولى بين غينيا بيساو ونيجيريا.
ومن الملاعب المضيفة أيضا، يبرز ملعب "تشارلس كونان باني" بسعة 20 ألف متفرجا، ويقع في مدينة ياموسوكرو، وتم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء السابق الراحل أمادو غون كوليبالي في 19 من تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2018، وسيحتضن مواجهات المجموعة الثالثة إلى جانب مباراة واحدة في المجموعة الرابعة بين أنغولا وبوركينا فاسو.
كما يعد ملعب "السلام" البالغة سعته 40 ألف متفرجا من الملاعب المضيفة، تم بناؤه العام 1984 تزامنا مع استضافة ساحل العاج لبطولة كأس أمم أفريقيا، زادت سعة مدرجاته المغطاة من 25 ألف متفرج إلى 40 ألفا، وسيكون جاهزا لاستضافة مباريات المجموعة الرابعة.
ويستضيف ملعب "أمادو جون كوليبالي" البالغة سعته 20 ألف متفرجا، مباريات المجموعة الخامسة وكذلك مباراة الكونغو الديمقراطية وتنزانيا عن المجموعة السادسة، ويقع الملعب في "كورهوغو" شمال البلاد، وأطلقت عليه هذه التسمية تكريما لأمادو غون كوليبالي رئيس الوزراء السابق منذ العام 2017 وحتى وفاته في العام 2020.
ويستقبل ملعب "لوران بوكو" البالغة سعته 20 ألف متفرجا، مباريات المجموعة السادسة إضافة إلى مباراة ناميبيا ومالي عن المجموعة الخامسة، ويقع الملعب في مدينة سان بيدرو على الساحل الغربي. -(وكالات)

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