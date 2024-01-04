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اليد في 2024: نشاطات محلية.. ومشاركات واسعة للمنتخبات الوطنية

1/4/2024 2:41:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يستعد الاتحاد الأردني لكرة اليد إلى إطلاق روزنامة نشاطاته للعام الحالي 2024، والتي ينتظر أن تشتمل على العديد من المسابقات المحلية لمختلف الفئات العمرية وللجنسين، إضافة إلى إقامة الدورات التدريبية والتحكيمية، في الوقت الذي سيكون فيه للمنتخبات الوطنية نصيب الأسد من النشاطات، خصوصا وهي تخضع حاليا للبرامج التدريبية المكثفة، والتي تسبق مشاركاتها الرسمية في العام الحالي، والتي سبق للاتحاد أن قرر المشاركة فيها.
البطولات المحلية ينتظر أن تبدأ خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، وهي تشمل بطولات (الواعدين والبراعم والناشئين والأشبال، ودوري أندية الدرجة الأولى، وكأس الأردن، ومباراة كأس السوبر، ودوري الدرجة الثانية، ودوري أندية السيدات، وبطولة كأس الأردن للسيدات، ومباراة كأس السوبر للسيدات).
ونظرا للدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد للجانبين التدريبي والتحكيمي، سيقوم الاتحاد بإقامة الدورات التدريبية لمختلف المستويات، وعقد دورات الصقل والتأهيل للحكام، مثلما سيكون للحكام مشاركات واسعة في إدارة البطولات الخاريجة نظرا لمستواهم المتميز، كما حصل في العام الماضي 2023.
المنتخبات الوطنية ستخضع للكثير من المشاركات في البطولات الرسمية سواء كانت العربية أو الآسيوية أو غرب آسيا، حيث تنتظر المنتخبات الوطنية مشاركات في البطولة الآسيوية للشباب المقررة في السعودية، والبطولة الآسيوية التي تقام في إيران، والبطولة العربية للشباب، التي تقام في المغرب، والبطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية، والمتوقع أن تقام في الأردن خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، مثلما يدرس الاتحاد إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية، والتي تسبق تواجدها في البطولات الرسمية.
ويذكر أن الاتحاد الأردني أقام في العام الماضي، بطولاته كافة، سواء أكانت للفئات العمرية أو الدوريات للرجال والسيدات، مثلما شاركت المنتخبات الوطنية في العديد من البطولات، ومن بينها المنتخب الوطني للناشئين 2004 الذي شارك في البطولة العربية التي جرت في الأردن، والمنتخب الوطني للناشئين 2006 الذي تواجد في البطولة العربية في تونس، وشارك المنتخب الوطني للسيدات في بطولة غرب آسيا، وتمكن من الفوز بلقب البطولة، وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس رئيس الاتحاد الآسيوي، مثلما أقام المنتخب الوطني معسكرا تدريبيا في سلطنة عمان خاض خلاله ثلاثة لقاءات ودية مع المنتخب العماني.
وينصب تركيز الاتحاد في مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية، على إعداد المنتخب الوطني للشباب بالصورة المثالية، ويتطلع إليها ليكون المنتخب الوطني للرجال، الذي سيشارك في البطولة الآسيوية مطلع العام 2026، حيث تضم قائمة المنتخب الوطني للرجال حاليا 12 لاعبا من منتخب الشباب، والذين شاركوا في المباريات الودية التي خاضها المنتخب أمام المنتخب العماني.

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