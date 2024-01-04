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الأولمبي يفوز على الفيصلي ويلغي معسكر العراق

1/4/2024 2:41:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حقق المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما الفوز على فريق الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.
وجاء هدفا المنتخب الوطني الأولمبي عبر المهاجمين بشار الذيابات وأحمد صبرة، فيما أحرز هدف الفيصلي الوحيد اللاعب الشاب أدهم الرفاعي، في مباراة شهدت تواجد مدرب "الأولمبي" عبدالله أبوزمع، قبل التحاقه المنتظر بالجهاز الفني لمنتخب الرجال تحضيرا لنهائيات كأس آسيا.
بدوره، تقرر إلغاء معسكر المنتخب في العراق، والذي كان من المنتظر أن يشهد مباراة ودية تجمع المنتخبين في البصرة الثلاثاء المقبل، وذلك بطلب رسمي من الاتحاد العراقي.
وتضم قائمة "الأولمبي" للمعكسر الحالي 26 لاعبا، وهم: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عمار محمد، يوسف حسان، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، أحمد صبرة، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان وبكر كلبونة.

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