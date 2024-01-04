الملاكمة يعسكر في كوبا تحضيرا لبطولة العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) مهند جويلس يغادر المنتخب الوطني للملاكمة اليوم إلى كوبا تمهيدا لخوض معسكر تدريبي حتى 23 من الشهر الحالي، تمهيدا للمشاركة في بطولة العالم خلال شهر آذار (مارس) المقبل في إيطاليا.
ويضم وفد المنتخب المغادر اليوم 7 لاعبين ولاعبة وهم: حسين عشيش، محمد أبو جاجة، زياد عشيش، عبادة الكسبة، حذيفة عشيش، عدي الهنداوي ويوسف عشيش واللاعبة حنان نصار، إلى جانب الطاقم التدريبي والإداري المكون من المدربين: داغوبيرتو سكوت، علي حسن، ريم الشمري ومحمود المراعبة، وطبيب المنتخبات الوطنية د. هيثم البحر، والمعد البدني عبد الكريم الشولي.
وكان المنتخب أقام مؤخرا معسكرا تدريبيا في العاصمة عمان خلال الفترة الماضية، بالمشاركة مع لاعبين من منتخبات المغرب والعراق وفلسطين.
ويتطلع المدرب الكوبي للمنتخب الوطني داغوبيرتو سكوت، إلى الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، من خلال مواصلة التدريبات والمعسكرات خلال المرحلة الماضية، قبيل انطلاق بطولة العالم، حيث يأمل المنتخب بالاستفادة من تطور لاعبيه بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، من خلال الاحتكاك المستمر داخليا وخارجيا، والمشاركة في أكبر عدد من البطولات القارية والإقليمية.
ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، حيث يتأهل أول وثاني كل مركز بشكل مباشر إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل، على أن يحدد لاحقا موعد تصفيات أخرى عن القارة الآسيوية في تايلند.
ويسعى المنتخب الوطني، إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل الميدالية الأولمبية الأولى، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة.
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