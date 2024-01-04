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الملاكمة يعسكر في كوبا تحضيرا لبطولة العالم

1/4/2024 2:41:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس يغادر المنتخب الوطني للملاكمة اليوم إلى كوبا تمهيدا لخوض معسكر تدريبي حتى 23 من الشهر الحالي، تمهيدا للمشاركة في بطولة العالم خلال شهر آذار (مارس) المقبل في إيطاليا.
ويضم وفد المنتخب المغادر اليوم 7 لاعبين ولاعبة وهم: حسين عشيش، محمد أبو جاجة، زياد عشيش، عبادة الكسبة، حذيفة عشيش، عدي الهنداوي ويوسف عشيش واللاعبة حنان نصار، إلى جانب الطاقم التدريبي والإداري المكون من المدربين: داغوبيرتو سكوت، علي حسن، ريم الشمري ومحمود المراعبة، وطبيب المنتخبات الوطنية د. هيثم البحر، والمعد البدني عبد الكريم الشولي.
وكان المنتخب أقام مؤخرا معسكرا تدريبيا في العاصمة عمان خلال الفترة الماضية، بالمشاركة مع لاعبين من منتخبات المغرب والعراق وفلسطين.
ويتطلع المدرب الكوبي للمنتخب الوطني داغوبيرتو سكوت، إلى الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، من خلال مواصلة التدريبات والمعسكرات خلال المرحلة الماضية، قبيل انطلاق بطولة العالم، حيث يأمل المنتخب بالاستفادة من تطور لاعبيه بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، من خلال الاحتكاك المستمر داخليا وخارجيا، والمشاركة في أكبر عدد من البطولات القارية والإقليمية.
ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، حيث يتأهل أول وثاني كل مركز بشكل مباشر إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل، على أن يحدد لاحقا موعد تصفيات أخرى عن القارة الآسيوية في تايلند.
ويسعى المنتخب الوطني، إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل الميدالية الأولمبية الأولى، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة.

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