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شلباية يبلغ نهائي زوجي منافسات كانبيرا الأسترالية للتنس

1/4/2024 2:41:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس تأهل لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية إلى نهائي بطولة "كانبيرا تشالنجير" الأسترالية بمنافسات الزوجي، وبرفقة زميله الإسباني دانيال رينكون، بعد أن تغلبا أمس بالمربع الذهبي على منافسيهما الكولومبي كريستيان رودريجز والإكوادوري دييجو هيدالجو بمجموعتين لواحدة بواقع 5-7، 7-6 و12-10.
ونجح شلباية البالغ من العمر 20 عاما مع زميله رينكون بتخطي الثنائي الأسترالي تريستان شولكيت وآدم والتون بمجموعتين لواحدة بنتيجة 3-6، 6-3 و10-5 بالدور ثمن النهائي، قبل أن يتخطيا في دور ربع النهائي الثنائي البرازيلي مارسيلو ديمولينير والهولندي بارت ستيفينس بمجموعتين نظيفتين 6-4 بالمجموعتين.
ويلتقي شلباية وزميله رينكون اليوم الثنائي الفرنسي ألبانو أوليفيتتي والسويدي أندريه جورانسون، حيث يتطلعان إلى تسجيل الفوز والحصول على 125 نقطة حال فوزهما باللقب، والظفر بلقب جديد لهما في مسيرتهما بالبطولات الكبيرة، بعد فوزهما في نيسان (أبريل) من العام الماضي ببطولة "تشالنجر مورسيا" الإسبانية، فيما يحصلان على 64 نقطة في حال الخسارة. وعلى صعيد متصل، لم ينجح شلباية في بلوغ الجدول الرئيسي لمنافسات البطولة ذاتها بـ "الفردي"، بعد أن خسر من أمام منافسه الإيطالي أندريا فافاسوري (المصنف 157 عالميا)، بخسارته بمجموعتين دون رد وبواقع 2-6 و4-6، علما بأنه تجاوز نظيره الأسترالي هايدن جونس (المصنف 1315 عالميا) في الدور الأول من التصفيات، بالتغلب عليه بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6، 6-3 و6-4.
ويحتل اللاعب الأردني المركز 185 عالميا بالتصنيف الأخير، إذ قفز 10 مراكز عن التصنيف الماضي، مع انتظار تقدما آخرا الإثنين المقبل موعد التصنيف، علما بأنه ما يزال في صدارة اللاعبين العرب بالتصنيف لفترة جديدة.
وسيخوض شلباية بطولة أستراليا المفتوحة (إحدى بطولات الجراند سلام) للمرة الأولى في تاريخه، حيث سيلعب البطولة من التصفيات، إذ جاءت مشاركته في الأدوار التمهيدية نظرا لتصنيفه المتقدم بالفترات الماضية، علما بأن البطولة التي تنطلق في 15 من الشهر الحالي، تشهد مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

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