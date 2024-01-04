Friday, 05 January 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حراك سلبي داخل أندية المحترفين يفرض واقعا مؤلما

1/4/2024 2:41:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات تشهد أندية المحترفين لكرة القدم حاليا، حراكا سلبيا يفرض واقعا مؤلما للأندية وفرقها التي تعاني من أزمات كثيرة، أبرزها المالية.
ويتمثل الحراك السلبي، باحتجابات عن التدريبات، وشكاوى لاعبين ومدربين ضد الأندية، وتهربا للإدارات من الرد على اتصالات نجوم الفرق، وغيرها من المؤشرات السلبية التي تنذر بما هو أكثر سوءا في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وكشفت فترة التوقف الحالية، وهن إدارات الأندية وضعفها في مواجهة الصعوبات والمشكلات، وعدم قدرتها على إيجاد الحلول لتذمر اللاعبين وإضرابهم، بسبب عدم قدرة أنديتهم على توفير مستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا، فظهرت حالات طلب فسخ العقود من اللاعبين ورفضهم العودة للتدريبات قبل استلام جزء من مستحقاتهم المالية، وبدأ عدد من المديرين الفنيين بإنذار الإدارات شفويا ورسمياً.
اللاعبون والأجهزة الإدارية والفنية يشكون من تجاهل الإدارات لهم والهروب من الرد على الهواتف، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة عدم استلام مستحقاتهم منذ فترة.
وأكد لاعبون في تصريحات لـ "الغد"، ان الوضع الحالي لا يدعو للتفاؤل، والأيام المقبلة أصعب وأشد، وبينوا أنهم لعبوا مباريات مرحلة الذهاب تحت الضغط واحتراما للجماهير.
وطالبوا إدارات الأندية بالبحث عن موارد مالية جديدة تساهم في استكمال الموسم الحالي، خصوصا أن الاتحاد سدد أكثر من 90 % من مستحقات الأندية وأن اللعب في دوري المحترفين يحتاج لمبالغ مالية كبيرة للإيفاء بالتزامات وهذا دور الإدارات.
وتسببت الأزمة المالية في عدم استقرار الفرق فنيا خلال مرحلة الذهاب، وتعيش الأندية أزمات مالية خانقة، جاءت نتيجة تراكمات سابقة لرواتب ومقدمات عقود لاعبين ومدربين، الأمر الذي رفع من عدد الشكاوى المقدمة ضد الأندية، وبالتالي تهديدها بمزيد من العقوبات خلال الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من محاولات ومساعي اتحاد الكرة للمساهمة في حل الأزمة المالية الخانقة للأندية وانتظار الإدارات مخرجات ذلك الحراك من الاتحاد، يشكل استمرار غياب الراعي الرسمي لمنافسات دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي، وقلة الموارد المالية، سببين رئيسيين في تأزم العلاقة بين الاتحاد والأندية، وبالتالي ضرورة الوقوف على هذين السببين لمعالجتهما في سبيل مصلحة الكرة الأردنية.
ورغم المعاناة الكبيرة للأندية والمطالبات اليومية بحل سريع، لم ينجح اتحاد الكرة حتى الآن في استقطاب شركة راعية للدوري تساهم في تخفيف الآثار المالية على صناديق الأندية، رغم الوعود التي قطعها الاتحاد بإيجاد الراعي، ولكن من دون أن يحصل ذلك.
ويؤكد المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة، أن أندية المحترفين اصطدمت بالواقع المالي الصعب، ما تسبب في خلق البلبلة داخل فرق الكرة، ما يؤثر على استقرارها الفني.
وأضاف: الفترة الحالية تشهد حراكا سلبيا في أغلب الأندية، حيث فسخ العقود وهروب المحترفين الأجانب، وشكاوى لاعبين ومدربين، وبالتالي لا بد من حلول سريعة لإعادة الأمور إلى نصابها.
ويرى المشجع فايز حياصات، أن الموسم الحالي من أصعب المواسم في تاريخ الكرة الأردنية، ويحتاج إلى وقفة صادقة من الحكومة، فجميع أندية المحترفين تعاني من مشاكل مالية، وهذا ينعكس سلبا على منظومة الكرة الأردنية، وبين أنه تابع معظم مباريات مرحلة الذهاب فجاءت خالية من المتعة والإثارة والتنافس المثير نتيجة عدم الاستقرار الذهني للاعبين.
ويؤكد المتابع للكرة الأردنية خالد الطراونة، أن المشهد المحزن للأندية هذا الموسم يتطلب وقفة جادة من الجهات المعنية كافة، والبحث عن حل للأزمات المالية الخانقة والصعبة، والتي جاءت نتيجة تراكمات سابقة لرواتب ومقدمات عقود لاعبين ومدربين، مطالبا أعضاء الهيئة العامة للأندية بحسن الاختيار عند الانتخابات ودعم الأشخاص الذين يملكون الخبرة والمعرفة الفنية والإدارة الحكيمة.
ويحمل المواطن على الحمايدة، وزارة الشباب المسؤولية عما يجري في الأندية بسبب عدم الرقابة الجيدة لعمل إدارات الأندية والمتابعة المستمرة، الأمر الذي يمنح الإدارات حرية التعاقدات غير المدروسة والتي تفوق الإمكانيات المالية، وبين الحمايدة، ان عدم وجود لجان فنية في الأندية واستقطاب الأجهزة الفنية واللاعبين المحليين والأجانب وكذلك الاستغناء عنهم، ساهم في الوصول للحالة الصعبة والمحزنة.

MENAFN04012024000072011014ID1107685989

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث