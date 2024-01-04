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النشامى يبحث عن فوز أول بقيادة عموتة أمام قطر اليوم

1/4/2024 2:41:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم عن تسجيل أول فوز له تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، وذلك عندما يحل ضيفا على المنتخب القطري وديا اليوم، في مباراة ستقام على ستاد ثاني بن جاسم بالعاصمة الدوحة، عند الساعة السابعة مساء.
ويتطلع المنتخب للدخول بحالة معنوية جيدة قبيل المشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق في الثاني عشر من الشهر الحالي في قطر، حيث تلقى خسارة مفاجئة أمام المنتخب اللبناني مؤخرا بهدفين لهدف.
وغاب الاستقرار عن أداء وتشكيلة "النشامى" في الفترات الماضية، إذ يسعى عموتة بحسب تصريحاته بإشراك أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على التشكيلة الأساسية للبطولة القارية، ما يرجح تغييرا آخر على تشكيلة مواجهة اليوم، قبل اعتماد الأسماء التي ستشارك في البطولة بشكل أساسي.
كما يخوض المنتخب مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام نظيره الياباني، في آخر محطاته الاستعداداية للبطولة، إذ ستشكل المواجهتين تصورا عاما للمدرب على قدرات اللاعبين، والتفكير في الوصول إلى أبعد مدى في البطولة، علما بأن عموتة استعان بالأمس بمدرب المنتخب الأولمبي عبد الله أبو زمع، لمساندته في المهمة الآسيوية.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للمواجهة الودية والبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
ومن جهته، يتطلع المنتخب القطري إلى تسجيل فوز ثان على التوالي وديا أمام المنتخب الوطني، من أجل تأكيد جاهزيته للبطولة الآسيوية، والتي يدخلها حاملا للقب النسخة الماضية، حيث تغلب مؤخرا وديا على كمبوديا بثلاثية نظيفة.
وتضم قائمة "العنابي" للمواجهة مع المدرب الإسباني ماركيز لوبيز كلا من: سعد الشيب، معتز برشم، صلاح زكريا، المهدي علي، بسام الراوي، خوخي بوعلام، بيدرو ميغيل، سلطان البريك، طارق سلمان، لوكاس مينديز، همام الأمين، أحمد فتحي، جاسم جابر، حسن الهيدوس، خالد محمد، عبد العزيز حاتم، علي أسد، محمد وعد، مصطفى مشعل، أحمد الجانحي، أحمد علاء، أكرم عفيف، إسماعيل محمد، المعز علي، خالد منير ويوسف عبد الرزاق.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالمجموعة الخامسة في النهائيات الآسيوية، والتي يشارك فيها للمرة الخامسة في تاريخه، بمواجهة المنتخب الماليزي يوم 15 من الشهر الحالي، على ستاد الجنوب، قبل أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثانية على ستاد الثمامة في 20 من الشهر ذاته، ويختتم الدور الأول بلقاء المنتخب البحريني في 25 من الشهر نفسه على ستاد خليفة الدولي.
ومن الجدير بالذكر، أن المواجهة الافتتاحية للبطولة ستقام على ستاد لوسيل المونديالي، وستجمع المنتخب القطري صاحب الضيافة مع نظيره اللبناني، في واحدة من المواجهات العربية الأربع المنتظرة بدور المجموعات للبطولة.

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