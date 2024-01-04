حتى الكوليسترول الجيد ليس آمنا.. دراسة جديدة



وعادة ما يصنف الكوليسترول إلى النوع "الجيد" والنوع "السيئ" بناء على تأثيراتهما على صحة القلب، ولكن الدراسة التي نشرت في مجلة "لانسيت" العلمية تحذر أن حتى "الجيد" منه يرفع خطر الخرف لمن تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وذلك بنسبة 42 في المئة.



وحلل البحث، الذي قاده فريق من جامعة موناش الأسترالية، بيانات 18،668 بالغا تزيد أعمارهم عن 65 عاما من أستراليا والولايات المتحدة، وتوصل الفريق إلى أن من سجلت لديهم نسبة مرتفعة من الكوليسترول زاد لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 27 في المائة في المتوسط، ويقول الباحثون إن الخطر يرتفع مع التقدم في العمر.



ويعتبر المستوى الطبيعي للكوليسترول في الدم 40-50 ملليغرام للرجال، و50-60 ملغ للنساء، ووجد فريق الدراسة أن ما يقرب من 15 في المئة من المشاركين (2،709 شخصا) كان لديهم 80 ملغ، وهو مستوى عالي من الكوليسترول.



وخلص الباحثون إلى أن ارتباط الكوليسترول بالخرف ظل كبيرا حتى مع تعديل عوامل أخرى مثل العمر والجنس والتعليم واستهلاك الكحول وممارسة الرياضة اليومية.



ومع ذلك، يقول فريق البحث أن هذا لا يثبت أن الكوليسترول يسبب زيادة الخرف، لكن هناك دليلا على وجود صلة.



ومن المعروف أن الكوليسترول الجيد مهم لصحة القلب والأوعية الدموية، لكن نتائج الدراسة قد تدفع إلى البحث أكثر لفهم تأثيره على صحة الدماغ، وفق ما تقول عالمة الأوبئة منيرة حسين من جامعة موناش، نقلا عن الحرة.



ومن شأن نتائج الدراسة أن تساعد في توجيه البحث حول كيفية بدء مرض الخرف، والمساعدة في تطوير علاجات وقائية وفي التعرف على من قد يصاب بالخرف ومن قد لا يصاب.

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