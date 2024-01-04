آداب فيلادلفيا تحتفي بصمود غَزّة شعرا



بدأ اللقاء الشعري الذي أدارته منسقة اللجنة الثقافية الدكتورة ليديا راشد ، بالترحيب بالضيوف الكرام والتأكيد على موقع غَزّة في قلوب الأردنيين وفي قوافي الشعر العربي الناشد بالحق. وقد احتفى الشعراء المشاركون بصمود غزة شعرا ؛ فقدموا نصوصا شعرية متنوعة ، بدأها الشاعر صلاح أبو لاوي بنصين شعريين يسردان حكاية الأرض المكلومة:



" كل زيتونة في البلاد لها سيرة

وأب وولد

كل نهر تلاطم مع صخرها

أو تعانق مع رملها

كان تعويذة ورصد

كل طير يهاجر بين الشمال وبين الجنوب

تمد له طبريا من الماء يد ".

وأما الشاعر أحمد أبو سليم ، فقرأ نصوصا شعرية مخاتلة ، تكسر توقعات المعقول وتتغنّى بالحنين والموت:

" في الموت طفل لم يجد

قبرا يلم عظامه

رجل يفتش عن ملامح وجهه

بعض الثياب تقيأت

جسدا تعفر بالتراب

وطفلة

نسي المؤذن صوته

عند الولادة في ثنايا أذنها

فتقافزت الله أكبر مع بقايا لحمها".

في حين قدّم الشاعر الدكتور حسام العفوري قصيدتين عموديتين ترنم فيهما بقضايا الأمة الكبرى وهموم الإنسان:

" حدث لعمرك عما كان في زمن

قد صيغ من فلق والحب كافينا

كأنما نثرت آلامنا صورا

ونصرة الحق إرهاب بدا فينا

ولون أقبية بالحزن قد صبغت

نصحو على عجب يردي المحبينا

ذاك الجمال قروح في أيادينا

وحبة الرمل ودق في مآقينا ".



كما قدّم طالب الماجستير في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة فيلادلفيا الشاعر محمود الزعبي قصيدة تفعيلة تستحضر هم الأمة العربية المنكوبة:

" القوم مارون من هنا

وأنا على درب القطا

قد طرت أبحث عن عجاف

قد يبلله الأمل

وأعود أسبح في خراب

عاث في

صدري اكتئاب

ذات السؤال ولا جواب"



وقد ختم اللقاء عميد الكلية الدكتور غسان عبد الخالق ، بشكر الحاضرين وبتكريم الشعراء بشهادات تقدير ودروع ، وفاءً لقوافيهم وتقديرا لجهودهم.















