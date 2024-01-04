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القدس تاريخ مختطف وآثار مزورة.. السخنيني يفند مزاعم الصهيونية

1/4/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي صدر عن دار "العائدون للنشر والتوزيع" في عمان، الطبعة الثالثة من كتاب "القدس: تاريخ مختطف وآثار مزورة"، تأليف الأستاذ الدكتور عصام سخنيني.
يكشف الدكتور سخنيني، في كتابه الذي صدر ضمن منشورات اللجنة الملكية لشؤون القدس، ما لحق بتاريخ القدس من عمليات تشويه وتزوير وتزييف ابتدأت بحكايات الكتاب العبري وتواصلت بالأساطير المؤسسة للفكر الصهيوني المعاصر.
الكتاب جاء في أربعة فصول، بحث في الأول عن تزييف تاريخ فلسطين بشكل عام، وذلك من أجل فهم أبعاد تزييف تاريخ القدس ومصادر هذا التزييف ومراجعه، خصص الفصل الثاني للبحث في الأساطير والخرافات التي اشتق منها تاريخ القدس المزور وما كشف عنه علم الآثار من حقائق تنقض تلك الأساطير من الأساس. وفي الفصل الثالث، بحث سخنيني في مسألة "الهيكل" كما هو في الألغاز والأحجيات التي اخترعته والتي يبين البحث الحديث عقمها، وفي الفصل الرابع تناول عمليات تزوير الآثار بقصد إثبات صحة الحكايات عن تاريخ المدينة.
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس الدكتور عبدالله كنعان، كتب تقديما للكتاب يقول فيه "إن كتاب أستاذ التاريخ الدكتور عصام سخنيني هو "كنز علمي تاريخي حقيقي"، فهو يجسد مقولة "من فَمك أدينك"، يفند سخنيني في هذا الكتاب مزاعم الصهيونية التي تهدف إلى السيطرة الكاملة على جميع مناحي الحياة المجتمعية للمدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية".
وتابع كنعان، أن سخنيني في هذا الكتاب يعري ويفضح جميع المخططات الصهيونية وسياسة إسرائيل التي تهدف لتهويد مدينة القدس بهدف فرض "حقائق ومعطيات جديدة"، بما يمكنها من تكريس احتلالها للقدس، وإدامة اغتصابها لتبقى عاصمة موحدة وأبدية للصهيونية، خلافا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والقدس.
ويشير إلى أن قضية القدس، تاريخا ماضيا وحاضرا ومستقبلا، كانت محط اهتمام الأمتين العربية والإسلامية بشكل خاص، وكل المحبين للسلام في العالم بشكل عام، كان من البديهي أن تعمل اللجنة الملكية لشؤون القدس على توجه أصحاب الأقلام والعقول النيرة والقدرات والإمكانات العلمية والبحثية، نحو دراسة المصادر التي تخدم قضية القدس، وتبقيها حية في الذهن والوجدان العربي والإسلامي، جيلا بعد جيل، إلى أن تعود إلى أهلها العرب أصحاب الحق الشرعيين كما كانت عبر التاريخ على الدوام.
ويرى كنعان أن القدس ظلت تحتل مكانة بارزة في ذهن ووجدان العالمين العربي والإسلامي، فكانت وما تزال محور اهتمامات الباحثين والمؤرخين الذين تناولوها بالرصد والبحث والتحليل في جميع أبعادها التاريخية والأنثروبولوجية والديموغرافية والروحية، مستندين في ذلك إلى أمهات الكتب والمراجع ونتائج التحريات الأثرية العربية والأجنبية، القديمة والحديثة.
الدكتور سخنيني في مدخل الكتاب، يؤكد أن القصد من هذا الكتاب ليس تقديم تاريخ قديم لمدينة القدس، فاتساع هذا التاريخ الزمني، بما فيه من تنوع ثري قل نظيره، لا يمكن استيعابه بمثل هذا الكتاب المحدود في حجمه. بل "إن ما توخيناه من هذا الكتاب، هو كشف ما لحق بتاريخ القدس من عمليات تشويه وتزوير وتزييف ابتدأت بحكايات الكتاب العبري، وتواصلت بالأساطير المؤسِّسة للفكر الصهيوني المعاصر.
وفي هذا السياق، وقع غزو احتلالي إحلالي لهذا التاريخ، بذاكرتَيه الزمانية والمكانية، وأقصي منه كل ما فيه من حقائق شهدها ماضي المدينة إن كانت تتنافى مع مسارد تلك الحكايات والأساطير، أو جرى إسكاتها قسراً، أو تم تزييفها والانحراف بها بشكل فظيع عن مدلولاتها التاريخية".
ويؤكد سخنيني أن محور الكتاب هو "عمليات التزوير"، مبينا أنه قد يكون في صورة مقدمة لإعادة كتابة تاريخ القدس القديم، متخلصة من الخرافات والأساطير، ومعتمدة اعتمادا حصريا على ما تتيحه العلوم الحديثة، خاصة علمي الآثار والإناسة "الأنثروبولوجيا"، من وسائل يمكن بها الوصول إلى الحقيقة التاريخية. مبينا أنه استفاد من معطيات علم الآثار وما تكشف عنه من وقائع تاريخية، لكن دون الغوص في فنياته، لنقض كل ذلك التراث الخرافي الذي وضع في قيوده تاريخ القدس القديم.
ويقول سخنيني "لم يتعرض تاريخ للتزييف كما تعرض له تاريخ فلسطين القديم بعامة وتاريخ القدس منه بخاصة"، مبينا "أن التاريخ في أحد معانيه هو الماضي، غير أن الماضي هنا ليس هو ما انقضى وذهب مع زمنه الغابر، بل هو ماض ممتد غير مبتور يتدفق في الحاضر فيصنع مضمونه وملامحه والعلائم الدالة عليه ليصبح الماضي بذلك هو الحاضر مفصلا على قدمه ومتزملا بأزيائه كافة".
وينوه إلى أن الصهيونية انطلقت من هذا الفهم، فجلعت همها امتلاك الماضي واحتكاره، لأن من يمتلك الماضي يمتلك الحاضر والمستقبل أيضا. وماضي فلسطين أو تاريخيها القديم هو المعني هنا. ذلك التاريخ كما هي النظرة الموضوعية العلمية إليها، وهي التي تتفق معها النظرة العربية، ثرى بتنوعه الأقوامي والديني والحضاري، فقد تعاقب على حقبه الكنعانيون والأدوميون والفلسطينيون القدامى.
ويرى سخنيني أن الصهيونية جردت كل ذلك الماضي الثري من تاريخيته، مبينا أن تاريخ فلسطين القديم الذي تريده أن يكون حاضرها ومستقبلها كذلك هو التاريخ الذي صاغته الحكايات والأساطير "الكتابية" التي فصلت تاريخ فلسطين القديمة الى مراحل هي حصرا مراحل تاريخ بني اسرائيل فيها.
ويقول إن الصهيونية سعت إلى إقصاء اسم فلسطين من الذاكرة الجغرافية-التاريخية، وأحلت محله اسم أرض إسرائيل، وكان ذلك من منطلق يجعل التسمية ذات وظيفة سياسية-أيديولوجية غايتها إظهار صلة مزعومة ممتدة عبر التاريخ، تربط اليهود بهذا المكان في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. وأكثر من ذلك، فإن هذه الصلة في عرف الصهيونية، بما فيها من مضامين مشتقة من اللاهوت اليهودي، إنما هي تجل لإرادة ربانية شاءت أن تكون هناك علاقة قدرية ما بين أربعة أقانيم هي "إله إسرائيل، وبني إسرائيل، وأرض إسرائيل، وتاريخ بني إسرائيل".
وخلص سخنيني إلى أنه لم يتعرض تاريخ قط لما تعرض له تاريخ فلسطين القديم من عمليات سطو يهودية، وبالتالي صهيونية سعت حثيثا لإسكاته، باعتبار ذلك شرطا لازما لامتلاكه، وبالتالي امتلاك الحاضر والمستقبل، وللاستفراد بالأرض التي هي الإطار الجغرافي لذلك التاريخ. وقد جنت الصهيونية، في عمليات السطو هذه، غنيمة ثمينة بأن أقر لها حق في حاضر فلسطين، استنادا إلى تاريخ مزعوم، واعترافا باستحواذها على المكان الذي اختلقت عليه دولة.

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