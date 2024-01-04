Friday, 05 January 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نشاط متزايد للفيروسات التنفسية وهذا ما ينصح به الخبراء

1/4/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مع تزايد نشاط الفيروس الموسمي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أكد الخبراء أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامة والتطعيم، وقيمة العلاج لمن يصابون بالمرض. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
سجلت عشرات الآلاف من حالات الاستشفاء بسبب أمراض الجهاز التنفسي هذا الموسم، أسبوعيًا. وبحسب بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، أدخل خلال الأسبوع المنتهي في 23 من كانون الأول (ديسمبر)، أكثر من 29 ألف مريض لديهم إصابة بـ"كوفيد 19"، وحوالي 15 ألف مريض لديهم إصابة بالإنفلونزا، والآلاف من المصابين بالفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، إلى المستشفى.
على المستوى الوطني، فإن مستويات "كوفيد 19" في مياه الصرف الصحي، وهي مقياس رئيسي على تفشي الفيروس، مرتفعة للغاية، وأعلى مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي بكل منطقة، وفق ما أظهرته بيانات مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها.
كما ارتفعت الزيارات الأسبوعية لقسم الطوارئ بنسبة 12 %، وقفزت معدلات الاستشفاء بنحو 17 % في الأسبوع الأخير.
وبينما ما يزال "كوفيد 19" المحرك الرئيسي لحالات الاستشفاء بسبب فيروسات الجهاز التنفسي، فإن نشاط الإنفلونزا آخذ في الارتفاع بسرعة. وتقدر المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، أن هناك أكثر من 7 ملايين مرض، و73 ألف حالة استشفاء، و4500 حالة وفاة مرتبطة بالإنفلونزا هذا الموسم، وهناك مؤشرات متعددة مرتفعة ومتزايدة.
يظهر نشاط الفيروس المخلوي التنفسي علامات التباطؤ في بعض مناطق الولايات المتحدة، لكن العديد من التدابير، ضمن معدلات الاستشفاء، ما تزال مرتفعة. والأكثر تأثرًا بالمجمل هم الأطفال الصغار، وكبار السن.
وقال الدكتور بيتر هوتز، عميد المدرسة الوطنية للطب الاستوائي بكلية بايلور للطب: "إنها موجة من مسببات أمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء، ولا سيما فيروسات الجهاز التنفسي".
وتابع أنه "كوفيد"، وإنفلونزا، ولا يمكننا التقليل من أهمية الفيروس المخلوي التنفسي. لذلك فهو تهديد ثلاثي، ويمكن القول: "إنه تهديد رابع لأننا نعاني أيضًا من الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية، ما يؤدي إلى تعقيد الكثير من حالات العدوى الفيروسية هذه".
ويتزايد نشاط فيروسات الجهاز التنفسي منذ أسابيع. وذكر هوتز، أن ارتفاع "كل هذه الأرقام كان قبل أن يجتمع الناس معًا لقضاء فترة العطلات. لذا سنتوقع أزمة أكبر كلما تقدمنا بشهر كانون الثاني (يناير).
يمكن أن تحمي اللقاحات من الإصابة بالمرض الشديد والوفاة، ولكن الإقبال عليها بقي منخفضا هذا الموسم، رغم حدوث سابقة تاريخية، مع توفر اللقاحات للحماية من الفيروسات الثلاثة الرئيسية.
وأظهرت بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أن نسبة 19 % فقط من البالغين، و8 % من الأطفال، حصلوا على أحدث لقاح لـ"كوفيد 19"، وحصل 17 % من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي الجديد. وأقل من نصف البالغين والأطفال حصلوا على لقاح الإنفلونزا لهذا الموسم.
وأشار الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت إلى أنه "كسكان، لم نستغل بشكل كاف لقاحات الإنفلونزا ولقاحات "كوفيد" المحدثة، لسوء الحظ. لكن الوقت لم يفت بعد للحصول على التطعيم، لأن هذه الفيروسات موجودة لبعض الوقت".
قد تساعد اللقاحات والأقنعة في تقليل خطر الإصابة بمرض شديد قبل الإصابة بالمرض، ولكن العلاجات متاحة أيضًا للمساعدة على الحد من إصابة الأشخاص بالمرض الشديد في حال أصيبوا بالعدوى.
يمكن أن يكون العلاج المضاد لفيروس "كوفيد 19"، مثل "Paxlovid"، وفيروس الإنفلونزا، مثل "Tamiflu"، مفيدان بشكل خاص للأشخاص الذين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد، ضمن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وما فوق، والذين يعانون من حالات كامنة معينة، مثل ضعف جهاز المناعة، وأمراض القلب، والسمنة، ومرض السكري، أو أمراض الرئة المزمنة.
وأفادت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها في تدوينة حديثة: "إذا حصل عدد أكبر من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة على العلاج في الوقت المناسب، فسوف ننقذ الأرواح". وأوضحت "لكن لا يوجد عدد كاف من الأشخاص الذين يتلقونها".
قد يكون من الصعب التنبؤ بنشاط فيروس الجهاز التنفسي الموسمي، لكن توقعات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، أشارت إلى أن معدلات الاستشفاء ستبقى مرتفعة لأسابيع، وأن هذا الموسم، بشكل عام، يحتمل أن يؤدي إلى عدد مماثل من حالات الاستشفاء على غرار الموسم الماضي.

MENAFN04012024000072011014ID1107685982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث