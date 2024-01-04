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من خارج غزة.. مشاعر يغزوها الخوف على أحبة وأقارب يعانون أوجاع الحرب

1/4/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي في كل يوم يمر على الحرب في قطاع غزة، يصبح الخوف أكبر والأخبار أكثر قتلا وألما، فهناك بين الأنقاض والخراب قصص طواها الموت وأحبة ما يزالون ينتظرون أن تتبدد العتمة وتعود إليهم الحياة بلقاء أهلهم وأحبتهم الذين فرقت بينهم الأيام وسنوات الحصار الطويلة.
سهى (40 عاما) تعيش مع زوجها وأبنائها الـ5 في الأردن، تقول "لحظات مرعبة وقاسية من القلق والانتظار تمر علينا ثقيلة بسبب الحرب الوحشية على غزة وانقطاع الاتصالات تقريبا مع الأهل هناك"، مبينة أنها تتفقد هاتفها كل لحظة، لعلها تجد مكالمة من والدتها أو أحد إخوتها، فهي لا تهدأ أبدا، فكرها مشغول طوال الوقت. الخوف على أهلها الذين تركتهم قبل 15 عاما مع كل يوم يكبر أكثر وأكثر، الأماكن كلها في غزة مستباحة والقصص المحزنة فيها لا تنتهي.
وتشير سهى إلى أن لحظات الانتظار قاتلة، وخاصة القصف هذه المرة طال كل شيء ولم يرحم الموت أحدا، بل يحيط بهم جميعا في كل ثانية، عدا عن تجويعهم ونزوحهم من بيوتهم وافتراشهم الشوارع والمدارس وتكدس الجثث، فحتى الموت لا حرمة له في غزة.
والوجع نفسه يعيشه أبو علي الذي ترك غزة منذ سنوات طويلة من أجل فرصة عمل ليستطيع أن يتزوج ويكون له عائلة وأبناء، يقول "الحرب الأخيرة هذه غيرت كل المفاهيم وأعادت ترتيب المشهد من جديد، فرغم انقطاعنا عن أهلنا وأحبتنا في غزة وصعوبة الاطمئنان عليهم يوميا بسبب تعطل شبكات الاتصال والإنترنت وانقطاع الكهرباء وترك الكثيرين لهواتفهم تحت ركام منازلهم لينجوا بأنفسهم، إلا أن الأمل بالحرية باق وأن الحصار لا بد أن يزول يوما ما"، مبينا أن الانتظار مر وقاس في ظل التواصل شبه المقطوع، فلا شيء أصعب من الوقوف في حيرة بين الموت والحياة، الخوف والأمل.
لحظات من الخوف والقلق والانتظار يقضيها الغزيون خارج أرضهم وبعيدا عن أهلهم وأحبتهم على شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أجهزة الهواتف التي باتت صامتة من أصوات الأحبة وأخبارهم إما لأنهم استشهدوا أو لأنهم ما يزالون يصارعون من أجل الحياة.
الانتظار قاتل والحياة شبه متوقفة، بحسب الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، ويشرح بأن الحرب على غزة غيرت مجرى الحياة تماما على جميع الناس، وبالأخص على من لديهم أهل وأقارب فيها، كل الأحداث والجرائم والتخريب وقتل الأطفال والنساء وكبار السن خلقت ردات فعل نفسية شديدة لدى الناس، الخوف والهلع وحتى الانهيارات العصبية هي ضغوط نفسية زادت الحرب من حدتها، فالكل هناك مشروع شهيد والخطر يحاصرهم في كل مكان.
ويلفت إلى أن صعوبة التواصل في ظل تشديد الخناق على القطاع وحرمانهم من أهم مقومات الحياة وهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها دون إنذار مسبق، تجعل الخوف يتضاعف بين الغزيين ممن يعيشون في الخارج، فالانتظار أصعب بكثير من الموت، هم وبسبب ما يحدث من وحشية في القطاع على يد العدو الصهيوني يشعرون بالقلق طوال الوقت، كل شيء يخيفهم، لذا يبقون في حالة انتظار لتلقي الأخبار السيئة عن أحبة لهم، سواء نبأ الاستشهاد أو حتى إصابتهم بالكسور والتشوهات والبتر، فالآلام في غزة لا تنتهي.
ويبين مطارنة أن عدم وجود نهاية قريبة وواضحة لكل ما يجري في غزة من إجرام، يجعل الحياة أصعب وأثقل على الناس، فيفقدون المتعة والشغف والتفاعل مع الواقع، وهذا كله بالطبع قد يتسبب في ظهور أمراض عضوية، كالضغط والسكري وأمراض المعدة والقلب، إضافة إلى الأزمات النفسية والاكتئاب.
وبدوره، يبين الاستشاري الاجتماعي الأسري مفيد سرحان، أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يستخدم فيها كل الأسلحة الفتاكة التي أدت إلى استشهاد وجرح الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير البيوت والمرافق العامة وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس وجرف الشوارع، فالعدو المجرم المدعوم من دول كبرى لا يعرف إلا لغة القتل والتدمير لكل مظاهر الحياة.
ولم يتوقف الإجرام عند ذلك، بل تم قطع المياه ومنع الدواء والطعام والوقود، ويستخدم العدو سلاح التجويع في محاولاته للتأثير على أهالي غزة الصابرين المرابطين المتمسكين بحقهم بالأرض ومقاومة المحتل لنيل الحرية التي يرخص في سبيلها كل شيء، وفي محاولة من العدو لعزل أهالي القطاع عن العالم وإخفاء جرائمه ومنع وصول الحقيقة البشعة للاحتلال وعدم نقل معاناة أهالي قطاع غزة للعالم، فقد لجأ الاحتلال إلى قطع الاتصالات عن القطاع مرات عديدة، كما دمر الكثير من البنية التحتية لهذه الاتصالات، مما جعل الاتصالات غاية في الصعوبة إن وجدت.
ويتابع سرحان "يلجأ الأهالي إلى وسائل وأساليب متعددة لمحاولة إجراء المكالمات، خصوصا مع الأهل والأقارب خارج القطاع. وفي ظل استمرار هذه الحرب المدمرة وما تتناقله وسائل الإعلام من أخبار المجازر التي لا تتوقف، وهدم الأبراج السكنية والعمارات وحتى ملاحقة اللاجئين في الشوارع والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس بالقصف المتعمد، يزداد قلق الأهل على أبنائهم وأقاربهم في القطاع وهم بحاجة إلى التواصل معهم للاطمئنان على أحوالهم باستمرار، خصوصا أن كثيرا من عائلات القطاع لديها أبناء يدرسون في الخارج، وعائلات أخرى مقسمة في دول عدة".
ويشير سرحان إلى أن استمرار العدوان الصهيوني ومشاهد الأشلاء والشهداء والجرحى تفرض الحاجة إلى استمرار التواصل بين من هم داخل قطاع غزة من جهة وبين من هم في الخارج من جهة أخرى. وهي من أبسط الحقوق في ظل هذا الحرمان من الحق في الحصول على العلاج والماء والطعام والكهرباء. صعوبة الاتصالات تسبب معاناة نفسية كبيرة للأهل والأخوة في قطاع غزة ومن هم أيضا في الخارج، وتدفعهم إلى البحث عن الأخبار والأحوال من خلال آخرين وهي عملية صعبة وتستغرق وقتا، وربما لا تمنح الإنسان الطمأنينة المطلوبة، فالتواصل المباشر أكثر أثرا في النفس، وهو أيضا ربما يسهم في التخفيف ولو قليلا عمن هم تحت القصف ودون مأوى. ويؤكد أن التواصل مع الآخرين مهم جدا في جميع الظروف وهو في ظروف الحرب أكثر حاجة. وهذه الحاجة تصبح من أهم الأولويات في حالة حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على الأهل والأخوة في قطاع غزة، لأن العدو يتلذذ بقتل الأطفال والنساء والهدم والتدمير، فهو ومن يدعمه لا يعرفون قيما ولا أخلاقا، وخصوصا وهم يواجهون شعبا صابرا ومقاومة قوية تواجه واحدا، مما يوصف بأقوى جيوش العالم.
ويبين سرحان أن انقطاع الاتصالات مع قطاع غزة أو صعوبتها له آثار سلبية على حياة من هم خارج القطاع، فهم في قلق مستمر يؤثر على حياتهم اليومية ونفسيتهم وعلاقتهم بالآخرين. وهم في متابعة مستمرة لأخبار هذا العدوان المستمر من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لعلهم يجدون ما يطمئنهم. ولعل ما يخفف من هذه المعاناة أن الأردنيين جميعا يعيشون تفاصيل العدوان على غزة أولا بأول، فالأردنيون قلوبهم وأرواحهم مع غزة، يعبرون عن ذلك بالموقف ومختلف وسائل التعبير والدعم المادي والعيني.

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