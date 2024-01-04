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استكمال تنفيذ المسارات الرئيسية لمشروع التردد السريع عمّان-الزرقاء

1/4/2024 2:40:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الخميس، مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء الذي أنهت الوزارة العمل في مساراته الرئيسية فيما بلغت نسبة الانجاز في الأعمال الفرعية نحو 98%.
وأعلن أبو السمن عزم الوزارة البدء بالتسليم الأولي للمشروع إلى وزارة النقل للبدء بتشغيله تجريبيا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وشدد أبو السمن خلال جولة هي الثالثة على المشروع خلال شهر واحد وشملت كافة مراحل المشروع على ضرورة استكمال الأعمال الفرعية في المشروع خلال الأسابيع المقبلة.
ووجه المعنيين في الوزارة الى ضرورة متابعة تأخر بعض الأعمال الفرعية عن الجدول الزمني وتزويد الوزارة بتقارير يومية مفصلة عن سير الأعمال.
ولفت أبو السمن النظر إلى أهمية المشروع التنموية والاقتصادية، إضافة إلى اثره الإيجابي في تحسين وتجويد منظومة النقل العام، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إن الحكومة تعول على هذا المشروع لتحسين خدمات النقل والحد من الازدحامات المرورية.
يذكر ان مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء مقسّم الى 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كم وبكلفة اجمالية بلغت نحو 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان (التمويل التأجيري).
وتشمل الأعمال في المشروع توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بثلاث مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، إضافة الى إنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات، وتركيب جسور مشاه، وأعمال جدران استنادية، منشآت تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بالإضافة الى أعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة وإزالة العوائق المختلفة والمتمثلة "بخطوط المياه، الاتصالات، كوابل الكهرباء، اضافة لإنشاء 5 محطات للركاب تم انهاء العمل في ثلاث منها، فيما ستقوم الوزارة بطرح عطاء اقامة محطتين اضافيتين بعد استلام المخططات من وزارة النقل.
ومشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء هو نظام نقل عام مرن يوفر خدمات نقل سريعة وآمنة، و يعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير في مسارب مخصّصة و يوفر المشروع مستوى عالٍ من الخدمات، حيث تعمل الحافلات بترددات تصل إلى بضع دقائق،و تصل سرعته إلى 80 كم/ساعة.
كما تفقد أبو السمن مشروع تقاطع جسر المسلخ الذي تنفذه الوزارة والمرتبط بمسارات مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء، ومن المنتظر أن يسهم في خدمة الحركة المرورية من والى العاصمة عمان، الزرقاء، الهاشمي، ماركا، وطبربور اضافة الى خدمة مشروع حافلات التردد السريع عمان –الزرقاء،
الوزارة باشرت بتنفيذ أعمال هذا التقاطع في حزيران من العام الماضي ومن المتوقع الانتهاء منه في منتصف العام الحالي، بما لا يتعارض مع تشغيل الباص سريع التردد.
وبلغت الكلفة التقديرية لمشروع جسر وتقاطع المسلخ نحو 12 مليون دينار.

MENAFN04012024000072011014ID1107685979

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