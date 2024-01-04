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وقفة احتجاجية للقوى الطلابية رفضا لتعديلات نظام صندوق دعم الطالب

1/4/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظمت القوى الطلابية وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الخميس؛ رفضًا لتعديلات نظام صندوق دعم الطالب.

وهتف المشاركون في الوقفة هتافات تعكس حجم الغضب من التعديلات التي ستؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الطلبة من حقهم فيه التعليم.

وفي ختام الوقفة، ألقى الطالب عدنان جميل كلمة مقتضبة باسم القوى الطلابية أكد فيها استمرار الخطوات التصعيدية للقوى الطلابية في مجابهة هذه التعديلات التي تحرم الطلبة من حقهم في التعليم إضافة إلى أنها تقيد حرية العمل الطلابي.

وكانت القوى الطلابية قد أصدرت بيانًا أشارت فيه إلى أن هذه التعديلات جاءت لتحرم آلاف الطلبة من التعليم في ظل الارتفاع الكبير والمتواصل للرسوم الجامعية خلال العشرين سنة الأخيرة.

ولفتت إلى أن هذه التعديلات اشتملت على استثناء طلبة السنة الأولى من التقدم للمنح والقروض الجزئية والتي تشكل أكثر من 80% من منح وقروض الصندوق، ويشكل هؤلاء الطلبة (22-25)% من مجموع من يحق لهم التقدم.

وبحسب القوى الطلابية، تم حرمان الطلبة الحاصلين على معدل مقبول من التقدم للصندوق، وحصر المتقدمين بالحاصلين على معدل جيد فما فوق.

ووفق القوى الطلابية، سيؤدي هذان التعديلان إلى خفض عدد من يحق لهم التقدم للصندوق بنسبة لا تقل عن 50%، "أي أننا نتحدث عن أكثر من 30 ألف طالب وطالبة. كما تم حرمان الطلبة الذين انخفض معدلهم إلى ما دون الجيد، من استكمال المنحة الجزئية أو القرض الذي حصلوا عليه، علمًا بأنه النظام السابق كان يعطي الطالب فرصة لفصلين دراسيين في حال الرسوب أو انخفاض المعدل إلى ما دون الـ60%؜ وليس 68% كما هو بالنظام الجديد".

ورأت القوى الطلابية أن حرمان الطالب الذي يحصل على عقوبة الإنذار من المنحة أو القرض يستهدف الطلبة الناشطين وسيكون سيفًا مسلطًا على رقابهم، وهو ما يتناقض مع الحديث الحكومي عن تشجيع انخراط الطلبة في العمل السياسي.

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