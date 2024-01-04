أجواء باردة نسبيا بأغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تبقى الأجواء اليوم، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية الصادر امس، تكون الأجواء غدا، باردة نسبيا في أغلب المناطق، وتميل قليلا ً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ويطرأ بعد غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وتميل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار في مناطق البادية. -(بترا)
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