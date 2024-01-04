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أجواء باردة نسبيا بأغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار

1/4/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبقى الأجواء اليوم، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية الصادر امس، تكون الأجواء غدا، باردة نسبيا في أغلب المناطق، وتميل قليلا ً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ويطرأ بعد غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وتميل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار في مناطق البادية. -(بترا)

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