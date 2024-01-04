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حالة البلاد: ملف التعليم العالي يعاني من عدم فهم حاجة السوق لتخصصات جديدة

1/4/2024 2:40:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات ما يزال ملف التعليم العالي في البلاد، تعاني من غياب فعلي لفهم واقع تطور حاجات السوق للتخصصات الجديدة، وما تزال مهارات خريجي الجامعات بعيدة عن الواقع، فيما تستمر الجامعات في الغياب النسبي عن مواكبة التطور المتسارع للتفاعل مع الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، ومقتضيات التطور التكنولوجي، في ظل الحاجة الملحة لخلق عمالة متخصصة بعلوم العصر، تمتلك مهارات وإمكانيات بها.
وهذا ما يكشف عنه تقرير حالة البلاد، الذي خصص معالجاته لهذا العام، لقطاع العمل والثورة الصناعية الرابعة ومدى الاستفادة منها، وأوجه الخلل في قطاع التعليم العالي وعدم مواءمة برامج وتحصصات الجامعات مع سوق العمل.
كما كشف التقرير، عن ابرز المعيقات التي تواجه قطاع الجامعات الرسمية والخاصة من حيث استحداث برامج جديدة، توائم الثورة الصناعية والتكنولوجية من دون توفر مختصين، وسط نقص حاد في اعداد اعضاء هيئات التدريس.
ويبين ضعف تمويل ودعم البحث العلمي في الجامعات، فضلا عن وجود بطالة حقيقية، قياسا باعداد الخريجين السنوي، والذي يتراوح بين 65 و70 ألف خريح، بينما لا يستطيع سوق العمل استيعاب اكثر من 12 ألف باحث عن العمل، في افضل حالاته.
وقال التقرير، إن التوسع بإنشاء الجامعات، ادى الفترة الماضية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي، فمع وجود 10 جامعات حكومية و18 خاصة، وجامعتين بقانون خاص، وجامعة إقليمية، و9 كليات جامعية، و39 كلية جامعية، يدرس فيها 379,005 طلاب في العام الدراسي 2023/2022، باستثناء الطلبة الملتحقين بالجامعات الاجنبية، فإن عدد الداخلين الى سوق العمل سنويا في ازدياد.
وكشف التقرير ان زيادة اعداد الخريجين وتقليص فرص العمل، يؤدي لإحداث ضغوط كبيرة في سوق العمل، ويتوقع استمرار هذه الضغوطات مستقبلا، اذ ما يزال النظام التعليمي غير قادر على انتاج خريجين، يتمتعون بمهارات وكفاءات تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني والعالمي. وأضاف، انه وبرغم ايلاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الاهتمام بالمعايير الدولية وتطبيقها في الجامعات، واتخاذها إجراءات لتوجيه هذه المؤسسات، لطرح تخصصات تقنية تطبيقية، تتناسب مع احتياجات سوق العمل والتواصل مع أصحاب العمل، واقرار اسس جديدة لادماج التعلم الالكتروني بها، بما يتناسب مع الحاجات الوطنية ومتطلبات سوق العمل والتوجهات العالمية في مجال التعلم الالكتروني، لكن ذلك لم ينعكس على ارض الواقع.
وقال، إن الهيئة طورت معايير اعتمادها، وذلك بالانتقال من الاعتماد الكمي للاعتماد النوعي للبرامج الاكاديمية، لكن برغم ذلك، ما تزال جودة التعليم بعيدة عن مواكبة المعايير الدولية، في ظل زيادة اعداد المقبولين بالجامعات سنويا، وضعف اتقان الكفايات والمهارات التي يجب على الطلبة تعلمها.
وأكد ان نتائج امتحان الكفاءة الجامعية الذي تجريه الهيئة، تبين بأن نسبة اتقان الطلبة للكفايات والمهارات لا تتجاوز الـ55 الى 60 %، اذ يتخرج سنويا بين 65 الى 75 ألف طالب وطالبة، الى جانب خريجي الجامعات الاجنبية، مقارنة بعدد الوظائف التي يوفرها القطاع الحكومي، والتي تراوح بين الـ12 الى 10 آلاف فرصة عمل سنويا.
وأشار التقرير إلى ان سوق العمل، يتصف بوجود عمالة غير ماهرة وأخرى شبه ماهرة، وهذه لا تلبي متطلبات سوق العمل، ما يحدث تشوها فيه، لوجود متعطلين يحملون مؤهلا علميا (بكالوريوس وأعلى) تقدر نسبتهم بـ%42.2 من إجمالي المتعطلين.
كذلك، يوجد 44 % من المتعطلين الذين يحملون مؤهلا علميا أقل من الثانوية،الى جانب أن 59 % من المشتغلين، يحملون مؤهلا علميا ثانويا وأقل. ويتركز أغلب العاطلين عن العمل من حملة المؤهلات العلمية (بكالوريوس وأعلى) من الاناث (79.8 %) والذكور (27 %) حسب الفئة العمرية.
وقال التقرير، ان أكبر نسبة من المتعطلين عن العمل، تبلغ في الفئة العمرية الشبابية (24 الى 15 عاما) بواقع 38.4 %، وفي الفئة العمرية بين 25 الى 39 عاما، بنسبة 51.7 %.
واوضح التقرير ان ما يشهده سوق العمل من تطورات، بما يتوفر فيه من مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، يعني ان ذلك يوفر فرصا ايضا، لكن يمكن تفويتها، إذ إن التحول التكنولوجي يمثل وسيلة قفز للمستقبل برأسمال بشري، يمثل مصدرًا للابداع والمهارات، الدافعة للاقتصاد الرقمي الجديد بالابتكار واطلاق الاعمال التجارية وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد على ان جائحة كورونا أسهمت بتطوير الجانب الاداري المتصل بتوفير أدوات تكنولوجيا تعليم للطلبة في مناطق وجودهم كافة، لكن التطوير والتحسين للجوانب الفنية للتعليم بقي ضعيفا، بينما ما تزال جهود دمج التكنولوجيا في التعليم محدودة، ما يشير إلى ضعف حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والجاهزية في مواجهة الازمات الطارئة.
وأوصى التقرير بتحديث المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، بما يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي وتسارعها، إذ تتغير الوظائف والمهارات على مدار الزمن، وتتأثر بالتطورات الاقتصادية والتكنولوجية واحتياجات السوق.
وفي الوقت نفسه، يشكل الذكاء الاصطناعي حالة جديدة لتحسين الجودة والفعالية التعليمية، في طرق التدريس والتعلم، ويفتح أبواب تحول جذرية، اذ يمكنه أن يكون أداة قوية لتحسين تجربة التعلم للطلبة، ومساعدتهم في تحقيق أفضل أداء ممكن.
وقال التقرير، برغم أن قطاعات تخصص الذكاء الاصطناعي ما تزال محدودة للآن في الاردن، لكن التطور التكنولوجي المتسارع، يوحي بأن مستقبل هذا التخصص، سيكون واعدا ليس في الاردن فقط، بل في العالم، ناهيك عن أن خريجيه، يمكنهم العمل في مجالات يعمل بها خريجو تخصصات الحاسب والبرمجة والكهرباء والميكانيك وغيرها ذات الصلة، وبالتالي فإن استثمار الطالب لها، سيحقق متطلبات التحول الرقمي، وسيكافح البطالة مع زيادة أفواج الخريجين وكفاءتهم، بخاصة وأن الذكاء الاصطناعي سيوفر فرصا للحاجة الى التطوير الدائم للأعمال الجديدة، نظرًا لارتباطه بشكل وثيق بالفكر والابداع، وكل ما ينتجه العقل البشري.

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