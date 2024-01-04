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ارتفاع موازنة المحكمة الدستورية 158 ألف دينار

1/4/2024 2:40:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس تواجه المحكمة الدستوريّة العام الحالي مجموعة تحديات، أبرزها محدودية المخصصات المالية المرصودة لها في مشروع موازنة العام الحالي، ومحدودية الأنظمة والبرامج التكنولوجية المعتمدة، ونقص الخبرات في بعض التخصصات، والتغير الدائم في التشريعات الناظمة لديوان الخدمة المدنية الذي أصبح مع بداية العام الحالي هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وخصص المشروع نفقات للمحكمة قدرها 1.610 مليون دينار، جميعها للنفقات الجارية، اذ لم يخصص أي مبلغ للنفقات الرأسمالية، وتشمل بشكل أساسي: الرواتب والأجور والعلاوات، ومساهمات الضمان الاجتماعي والتقاعد واستخدام السلع والخدمات.
ومقارنة بالعام الماضي، فإنّ المخصصات زادت بقيمة 158 ألفا، إذ قدرت نفقاتها للعام الماضي بـ1.452 مليون، وخصصت هذه الزيادة لعدّة بنود هي: تعويضات العاملين بحيث زيدت 135 ألفا، لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب وتغطية كلفة الشواغر والأحداث الجديدة.
كما خصصت لتغطية بند استخدام السلع والخدمات، وذلك بقيمة 3 آلاف نتيجة الزيادة في بندي: المحروقات ومصروفات السلع والخدمات، مع الإشارة لانخفاض بند الكهرباء نظراً لتشغيل مشروع للطاقة الشمسية.
كما زيدت النفقات الجارية بـ20 ألفا، نتيجة الزيادة في بند أجهزة وآلات ومعدات وذلك لتغطية نفقات المحكمة، كما بلغ عدد الكوادر العاملة 66 موظفا، 42 ذكورا و24 إناثا، للعام الماضي مقارنة بــ62 موظفا وموظفة لعام 2022.
ووضعت الموازنة أولويات لتنفيذها أبرزها: ترسيخ مبدأ الدستور عبر الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور النافذ حسب الأصول.
وسيتم الفصل في الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية من الجهات ذات العلاقة، عبر الأطر الزمنية المحددة في قانون المحكمة، وتطوير الخدمات المالية والإدارية المساندة لها، عبر تأهيل كوادرها، ووضع الأطر الزمنية لإنجاز العمل، وتقييم ربط الأداء الفردي بالإنجازات.

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