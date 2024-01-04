4 شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على خانيونس والمغازي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي على خانيونس جنوبي قطاع غزة ومخيم المغازي وسط القطاع، بحسب ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقالت الجمعية في بيان، إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران بجروح بقصف إسرائيلي لمقر الجمعية بخانيونس، كما استشهد فلسطيني ثانٍ واصيب آخرون باستهداف قوات الاحتلال لمجموعة من المدنيين على مفترق الحاووز في خانيونس، مشيرة الى استمرار القصف الإسرائيلي العنيف لمحيط مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خانيونس.
الى ذلك، ارتقى شهيدان بقصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم المغازي وسط القطاع، وأصيب آخرون في هذا القصف.
وتواصل قوات الاحتلال قصفها المدفعي والجوي على مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.
--(بترا)
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