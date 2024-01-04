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قتيلان أحدهما قيادي عسكري في فصيل موال لإيران بـقصف أميركي في بغداد

1/4/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قُتل عنصران بينهما قيادي عسكري في أحد الفصائل الحليفة لإيران في قصف "بطائرة مسيّرة" استهدف مقراً للحشد الشعبي في شرق العاصمة العراقية بغداد الخميس، وفق ما أفاد الفصيل.
وأعلنت حركة النجباء وهي أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي ومناهضة للوجود الأميركي في العراق، في بيان عن مقتل "معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي الحاج مشتاق طالب السعيدي (أبو تقوى) ومرافقه، بقصف غادر أميركي على مقر الدعم اللوجستي في بغداد".
وقال مصدر أمني مفضّلاً عدم الكشف عن هويته، إن "طائرة مسيّرة استهدفت مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي في شارع فلسطين في شرق بغداد"، ما أسفر عن مقتل "عنصرين وإصابة سبعة آخرين بجروح".
وأكّد مصدر في الحشد الشعبي هذه الحصيلة، فيما نسب القصف إلى الولايات المتحدة.
ولم يعلّق مسؤول عسكري أميركي على الضربة بعد، رداً على أسئلة صحافيين.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة "صابرين نيوز" المقربة من الحشد الشعبي على تطبيق تلغرام، سحب دخان تتصاعد من المبنى الذي تعرّض للقصف.
ويأتي هذا الهجوم في وقتٍ تعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف بـ "داعش" لأكثر من مئة هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة منذ منتصف تشرين الأول، بعد أيام على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع وحركة غزة.
وتبنّت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مسلحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي معظم تلك الهجمات.
وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 115 هجوماً ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول، أي بعد عشرة أيام على اندلاع الحرب على غزة، وفق حصيلة جديدة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته.
وتعترض تلك الفصائل على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وردّت واشنطن أكثر من مرّة على تلك الهجمات بقصف مواقع للفصائل المسلحة في العراق، ومواقع مرتبطة بإيران في سوريا.
وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار مكافحة "داعش" ضمن التحالف الدولي الذي أنشئ في العام 2014.

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