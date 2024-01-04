الاحتلال يعلن عن إصابة 19 جنديا

الاحتلال يعلن عن إصابة 19 جنديا
التاريخ
1/4/2024 2:39:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 19 جنديا في المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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