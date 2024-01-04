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أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

1/4/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، الخميس أمرا أميريا بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وفيما يلي السيرة الذاتية للشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح: - ولد عام 1955 وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية (كليرمونت) في كاليفورنيا والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة (هارفارد) بالولايات المتحدة الأمريكية.

- شغل العديد من الوظائف منها معيد عضو بعثة في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت بين عامي 1979 و1985 ثم عين أستاذا في القسم عام 1985.
- انتدب إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية من عام 1987 إلى عام 1988.
- عين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993 واستمر في ذلك المنصب إلى أن عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير 2001.
- في 14 يوليو 2003 عين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.
- في 9 فبراير 2006 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وأعيد تكليفه بنفس المناصب في يوليو 2006 وفي مارس 2007 وفي التعديل الوزاري الذي جرى في أكتوبر 2007 وفي مايو 2008.
- في 12 يناير 2009 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة.
- عين في 29 مايو 2009 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.
- عين في 8 مايو 2011 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية واستمر في المنصب إلى أكتوبر 2011. (النهاية) ع ب د / ت م

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