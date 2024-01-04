أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، الخميس أمرا أميريا بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وفيما يلي السيرة الذاتية للشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح: - ولد عام 1955 وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية (كليرمونت) في كاليفورنيا والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة (هارفارد) بالولايات المتحدة الأمريكية.
- شغل العديد من الوظائف منها معيد عضو بعثة في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت بين عامي 1979 و1985 ثم عين أستاذا في القسم عام 1985.
- انتدب إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية من عام 1987 إلى عام 1988.
- عين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993 واستمر في ذلك المنصب إلى أن عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير 2001.
- في 14 يوليو 2003 عين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.
- في 9 فبراير 2006 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وأعيد تكليفه بنفس المناصب في يوليو 2006 وفي مارس 2007 وفي التعديل الوزاري الذي جرى في أكتوبر 2007 وفي مايو 2008.
- في 12 يناير 2009 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة.
- عين في 29 مايو 2009 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.
- عين في 8 مايو 2011 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية واستمر في المنصب إلى أكتوبر 2011. (النهاية) ع ب د / ت م
MENAFN04012024000072011014ID1107685966
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.