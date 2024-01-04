لبنان تطالب بتحييد اليونيفيل عن العمليات العسكرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعا رئيس الحكومة
اللبنانية نجيب ميقاتي جميع الأطراف إلى تحييد القوات الدولية العاملة في جنوب
لبنان "اليونيفيل" عن العمليات العسكرية من أجل تمكينها من القيام
بدورها.
وجدد ميقاتي خلال
اجتماعه مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل"
الجنرال ارالدو لازارو، إدانته الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانتهاكاتها
للسيادة اللبنانية، مطالبا برفع الصوت في الأمم المتحدة رفضا للانتهاكات الإسرائيلية
للخط الأزرق وللقرار 1701 في وقت يلتزم به لبنان بالقرار الأممي ومندرجاته. (بترا)
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