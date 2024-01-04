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أكثر من 50 أسيرة من غزة في سجن الدامون

1/4/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن السلطات الإسرائيلية تعتقل 51 أسيرة من غزة في سجن الدامون جنوب شرق حيفا.

وتاليا قائمة أسماء أسيرات غزة المحتجزات في سجن "الدامون"، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين:

1. سائدة وائل عطا صلاح الشرافي

2. نعمة أبو الخير محمد سعد الله

3. إيمان إبراهيم محمود محفوظ

4. أسيل حاتم يوسف أبو زايدة

5. ظريفة محمد كامل سلمي

6. لينا عبد الله أحمد طبيل

7. أفنان سرحان محمد نصر الله

8. حنان فيصل موسى

9. هبه صالح غبن

10. عبير قاسم غبن

11. جيهان فيصل موسى

12. فهمية سعيد عنتر مسنة تبلغ من العمر 82 عاما.

13. ملك أكرم سلمان أبو مدين

14. سعاد شحادة أبو شملة

15. فاطمة سعيد أبو شملة

16. سارة سعيد أبو شملة

17. يسرى سعدي أبو الخير

18. تقى أحمد أبو الخير

19. سجود أحمد أبو الخير

20. سهير سعيد مقادمة

21. منار كمال مقادمة

22. ملك كمال مقادمة

23. أميرة صخر عطا أبو الزرو

24. كاميليا شحادة حسن أخرس

25. هديل يوسف عيسى الدحدوح

26. آية سعيد أبو شملة

27. نعمة ناصر حموده

28. هدى إبراهيم أبو شملة

29. نعمة سعيد أبو شمله

30. ايمان سعيد أبو شمله

31. إيناس عبد الرؤوف أبو الزور

32. لميا عطا أبو الزور

33. الهام فتحي البورنو

34. رانيا رياض البورنو

35. نور زهير شنباري

36. وفاء نبيل صبح

37. علا ناهض شنباري

38. رائدة أسعد عبد العال

39. سهاد أحمد خولي

40. إيمان أحمد البورنو

41. شيماء أحمد خولي

42. خضره أحمد أبو حليمة

43. خلود حنونه

44. إيناس أحمد بدوان

45. نفين ناصر النجار

46. فاطمة محمد عبد العزيز

47. فاتن إسماعيل أبو ناصر

48. نبيلة نبيل مقداد

49. شذى علي أبو دلال

50. غادة حسن خروب

51. تمام جهاد أسود

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