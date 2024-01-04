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حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

1/4/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22438 ألفا و438 شهيدا، و57 ألفا و614 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة في حق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية. (الجزيرة نت)

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