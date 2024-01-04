حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
1/4/2024 2:39:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وزارة الصحة في
غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22438 ألفا و438 شهيدا، و57 ألفا
و614 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت الوزارة أن
قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة في حق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا
خلال الـ24 ساعة الماضية. (الجزيرة نت)
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