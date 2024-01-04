مسؤول أميركي: قواتنا تعرضت لـ115 هجوما منذ 17 أكتوبر

مسؤول أميركي: قواتنا تعرضت لـ115 هجوما منذ 17 أكتوبر
التاريخ
1/4/2024 2:39:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة
"واشنطن بوست" عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن القوات الأميركية وقوات
التحالف الدولي في المنطقة تعرضت لنحو 115 هجوما منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول
الماضي.
من جانبه، قال مسؤول
أميركي في تصريحات صحفية، إن الجيش نفذ ضربة ببغداد ضد قيادي بفصيل عراقي يُعتقد
أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأميركية.
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