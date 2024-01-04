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مسؤول أميركي: قواتنا تعرضت لـ115 هجوما منذ 17 أكتوبر

1/4/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في المنطقة تعرضت لنحو 115 هجوما منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جانبه، قال مسؤول أميركي في تصريحات صحفية، إن الجيش نفذ ضربة ببغداد ضد قيادي بفصيل عراقي يُعتقد أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأميركية.

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